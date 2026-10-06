Айс-латте теперь можно есть: бариста придумали гениальный способ
Айс-латте обычно ассоциируется со стаканом холодного кофе, льдом и молоком. Однако бариста решили посмотреть на любимый напиток совершенно по-другому – и превратили его в десерт, который можно не пить, а есть.
Напиток готовят на основе эспрессо, молока и желеобразующего компонента, после чего охлаждают, чтобы смесь застыла. В результате получается нежный кофейный десерт с текстурой желе, но со знакомым вкусом айс-латте, сообщает 24 Канал.
Как приготовить съедобный айс-латте?
Для такого десерта понадобятся крепкий кофе, молоко, немного сахара по желанию и желатин или другой загущающий компонент.
Сначала готовят эспрессо, добавляют подсластитель и растворяют в горячем кофе желатин.
После этого вливают молоко, перемешивают смесь и разливают ее в небольшие формы.
Десерт оставляют в холодильнике на несколько часов. Когда он застынет, кофейное желе можно подавать как обычный десерт.
Самое интересное в том, что такой айс-латте можно дополнять сливками, шоколадом, карамелью или даже шариком мороженого. Так обычный холодный кофе легко превращается в десерт, который выглядит необычно, но готовится довольно просто.