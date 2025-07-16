Единственный в мире: кто из актеров получил "Оскар" сказав в фильме всего несколько слов

Актер, который ради роли провел четыре месяца в полной изоляции, получил "Оскар", почти не сказав ни одного слова на экране. Он сознательно отказался от общения, музыки и телевизора, чтобы полностью погрузиться в состояние своего героя.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @FilmFacts_UA в YouTube.

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Кто из актеров получил "Оскар" почти без слов?

Некоторые актеры перевоплощаются в своих героев настолько глубоко, что граница между реальностью и ролью исчезает.

Дэниел Дэй-Льюис – единственный актер, который получил "Оскар", произнеся в фильме всего несколько слов. Для съемок в ленте "Моя левая нога" он провел четыре месяца в полной изоляции без общения, музыки и телевизора. Он даже не говорил с самим собой.

Дэниел Дэй-Льюис пошел на значительное самопожертвование ради роли / Фото GettyImages

Чтобы не сойти с ума в тишине, актер вел дневник и часами рисовал эскизы. Именно такое самопожертвование помогло ему максимально приблизиться к внутреннему состоянию своего героя.

Результат – одно из самых сильных актерских выступлений в истории кино и долгожданная награда.