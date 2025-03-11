Полтысячи людей в сцене и первые зрители –воины: интересные факты о фильме "Довбуш"

Фильм "Довбуш" стал одним из самых кассовых украинских кинолент. Однако создание было сложным и длительным процессом.

Поэтому "Довбуш" является самым масштабным и самым дорогим проектом в истории украинской киноиндустрии. Интересные факты об этом фильме рассказывает 24 Канал со ссылкой на RecapUA.

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Интересные факты о фильме "Довбуш"

В самой массовой сцене фильма приняли участие аж 498 актеров. Вместе с членами съемочной группы на съемочной площадке находились 596 человек.

Над декорациями для фильма работали 196 человек из отдела искусств. Многие локации строили с нуля. И такие локации, как деревянный мост и горная хата до сих пор существуют.

Первыми фильм увидели военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а если точнее – бригады, которая носит имя легендарного Олексы Довбуша. Речь идет о 68-й отдельной егерской бригаде. Авторы фильма Максим Асадчий и Олесь Санин организовали показ для военнослужащих недалеко от линии фронта с соблюдением мер безопасности.



Кадр из фильма "Довбуш" / Фото Film UA

Полномасштабная война повлияла и на саму команду, которая работала над фильмом. 70 членов съемочной группы сейчас служат в Вооруженных Силах. К сожалению, 6 – погибли, а 7 – пропали без вести. В частности погиб актер Яков Ткаченко, который воевал в рядах 128-й бригады ТРО.