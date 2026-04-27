Ее искали более 40 лет: уникальная печать 11 века снова появилась

Редкую королевскую реликвию, которую десятилетиями считали утраченной, неожиданно нашли в парижских архивах, где она хранилась еще с 18 века. Речь идет о восковой печати XI века, связанной с английским королем Эдвардом Исповедником.

Чем уникальна печать Эдварда Исповедника и о чем свидетельствует ее находка после 40 лет неизвестности, исследовали на Fox News.

Что известно о печати правителя Англии, которая нашлась случайно?

Еще в 1980-х годах артефакт был утерян, хотя хранился в архиве с 18 века. Впрочем все время до сих пор печать, которую еще называют печать Сен-Дени, находилась в Национальном архиве Франции, где его случайно нашли исследователи во время работы над поврежденными артефактами.

Интересно, что печать была найдена еще в 2021 году, но о находке стало известно только сейчас.

Особенность артефакта в том, что он считается лучшим сохранившимся отпечатком среди тех, которыми пользовался Эдвард Исповедник, который правил с 1042 по 1066 годы в Англии, говорится в заявлении Эксетерского университета.

Кроме того, Эдвард Исповедник был последним монархом англосаксонской династии перед нормандским завоеванием.

Еще он был известен своей набожностью и был канонизирован Папой Александром III в 1161 году. Поэтому Эдвардова святыня в Вестминстерском аббатстве стала главным местом паломничества в средневековой Англии.

На самой печати изображен коронованный правитель, но надписи, которые также там были, со временем стерлись. А еще артефакт вероятно реставрировали в конце 20 века. Как сказал Леви Роус, профессор средневековой истории в Университете Эксетера, одной поразительной деталью было то, насколько хорошо сохранилась печать.

В целом она имеет и необычные черты, например влияние Византии. Речь идет об использовании императорского титула "базилевс" и изображений меча. Такой факт свидетельствует о связях Англии с континентальной Европой, которые были значительно теснее, чем до нормандского завоевания.

Каким был правителем Эдвард Исповедник?

По данным Britannica, в первые годы своего правления Эдварда Исповедника реальная власть на самом деле принадлежала графу Годвину, а впоследствии его сыну Гарольду.

Кроме того, он фактически провел 25 лет в изгнании. Дело в том, что Эдвард провел почти четверть жизни в Нормандии из-за датского завоевания Англии.

Самое интересное, именно он создал предпосылки для этого завоевания, потому что продвигал норманнов на высокие должности при его правлении. А это, соответственно, помогло завоевать нормандцам страну в 1066 году.

Эдвард Исповедник не имел собственных детей, поэтому должен был выбрать наследника самостоятельно. Он обещал трон разным претендентам: Гарольду и Вильгельму Нормандскому. И именно после смерти Эдварда Исповедника, начался кризис в Англии.

