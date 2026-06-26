Легендарный дуб Робина Гуда: чем примечательно одно из самых известных деревьев в мире

Недавно стало известно, что скончался самый известный дуб в Шервудском лесу – Major Oak. На протяжении веков он был связан с легендой о Робине Гуле. Его гибель официально подтвердили после того, как на дереве не появилась листва и не распустились почки. Возраст дерева составляет примерно от 800 до 1200 лет.

Сколько прожил самый известный дуб в мире и как он был связан с Робином Гудом, сообщает природоохранная организация RSPB (Royal Society for the Protection of Birds).

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Факты о дубе Робина Гуда, который недавно погиб

Несмотря на то, что дуб Робина Гуда мог прожить 1200 лет, его ствол имел около 11 метров в обхвате. А вот крона достигала почти 28 метров в диаметре.

Место, где растет дуб, считается тем самым местом, где, согласно легенде, Робин Гуд и его товарищи скрывались от шерифа Ноттингема.



Одно из первых фото легендарного дуба / Фото Reg Harris (BBC)

Гибель дерева была неизбежна, ведь в последние годы его состояние постоянно ухудшалось, хотя его пытались спасти различными способами.

На его состояние негативно сказывались почтенный возраст, засушливые лета, уплотнение почвы из-за сотен тысяч туристов и методы поддержки дерева, которые на самом деле были неэффективными.

Напоминаем, что Major Oak ежегодно посещали около 350 тысяч туристов, а в 2014 году дуб даже получил награду – звание "Дерево года" в Великобритании.

Как пишут на BBC, дуб, несмотря на то, что уже не является живым, останется на месте и будет служить пристанищем для многих птиц и растений. А еще у Major Oak есть молодые потомки-деревья, которые были высажены ранее.