За более чем столетнюю историю на награждение Нобелевской премии выдвигались и многие украинцы. Некоторые были в шаге от награды, другие же сами отказывались от участия или не дождались решения комитета. Полный список появился на uahistory.com.

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Первым украинским претендентом был Исмаил Гаспринский

Еще в 1910 году группа французских ученых выдвинула на Нобелевскую премию деятеля крымскотатарской культуры Исмаила бея Гаспринского. Его поддерживали интеллектуалы из разных стран мусульманского мира, однако победителем он не стал.

Иван Франко не получил премию из-за рокового опоздания

Одной из самых известных историй является номинация Ивана Франко. В 1915 году профессор Иосиф Застирец предложил кандидатуру писателя на Нобелевскую премию по литературе, назвав его "выдающимся писателем современной Европы".

Впрочем, заявка поступила в Стокгольм слишком поздно, когда список претендентов уже был утвержден. В следующем году Франко умер, а правила премии не позволяют присуждать её посмертно.

Сергей Королёв мог стать лауреатом Нобелевской премии

После запуска первого искусственного спутника Земли Нобелевский комитет заинтересовался именами конструкторов, открывших человечеству путь в космос. Кандидатура уроженца Житомира Сергея Королева фактически не имела конкурентов.

Однако советские власти отказались назвать его имя, поскольку личность главного конструктора оставалась государственной тайной.

Вместо этого было заявлено, что спутник создал "советский народ", из-за чего Королёв так и не получил престижной награды.

Василия Стуса выдвинули незадолго до смерти

В 1985 году лауреат Нобелевской премии Генрих Бёлль предложил кандидатуру украинского поэта-диссидента Василия Стуса на соискание литературной премии.

Однако 4 сентября того же года Стус скончался в советском лагере, и поэтому его кандидатура больше не могла рассматриваться.

Павел Тычина и Николай Бажан сами отказались

Павла Тычину дважды предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию – в частности, по инициативе известного историка Омеляна Прицака. Однако поэт не согласился на участие.

Похожая история произошла и с Николаем Бажаном. В 1970 году он фактически отказался от выдвижения, поблагодарив за внимание, но выразив сомнения относительно целесообразности своей кандидатуры.

Кто еще был среди номинантов

В разные годы на Нобелевскую премию также выдвигали:

Михаила Тишкевича — трижды на премию мира;

— трижды на премию мира; Максима Ковалевского ;

; Освальда Бальцера ;

; биолога Александра Гурвича ;

; писателя Ивана Багряного ;

; Уласа Самчука ;

; Олеся Гончара ;

; Виктора Ющенко – на Нобелевскую премию мира;

– на Нобелевскую премию мира; Бориса Олийника ;

; Мустафу Джемилева, которого номинировали дважды.

Несмотря на то, что среди претендентов было много украинцев, до сих пор ни один гражданин независимой Украины не стал лауреатом Нобелевской премии по литературе или премии мира.

Впрочем, история их номинаций показывает, что украинские деятели неоднократно привлекали внимание мирового сообщества своими идеями, творчеством и вкладом в развитие науки и культуры.