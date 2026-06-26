За більш ніж столітню історію на здобуття Нобелівської премії висували й чимало українців. Дехто був за крок до нагороди, інші ж самі відмовлялися від участі або не дочекалися рішення комітету. Повний список з'явився на uahistory.com.

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Першим українським претендентом був Ісмаїл Гаспринський

Ще у 1910 році група французьких науковців висунула на Нобелівську премію діяча кримськотатарської культури Ісмаїла бея Гаспринського. Його підтримували інтелектуали з різних країн мусульманського світу, однак переможцем він не став.

Іван Франко не отримав премію через фатальне запізнення

Однією з найвідоміших історій є номінація Івана Франка. У 1915 році професор Йосип Застирець запропонував кандидатуру письменника на Нобелівську премію з літератури, назвавши його "найвизначнішим письменником сучасної Європи".

Втім, подання надійшло до Стокгольма надто пізно, коли список претендентів уже був затверджений. Наступного року Франко помер, а правила премії не дозволяють присуджувати її посмертно.

Сергій Корольов міг стати нобелівським лауреатом

Після запуску першого штучного супутника Землі Нобелівський комітет зацікавився іменами конструкторів, які відкрили людству шлях у космос. Кандидатура уродженця Житомира Сергія Корольова фактично не мала конкурентів.

Однак радянська влада відмовилася назвати його ім'я, оскільки особа головного конструктора залишалася державною таємницею.

Замість цього було заявлено, що супутник створив "радянський народ", через що Корольов так і не отримав престижної нагороди.

Василя Стуса висунули незадовго до смерті

У 1985 році лауреат Нобелівської премії Генріх Бьолль запропонував кандидатуру українського поета-дисидента Василя Стуса на здобуття літературної премії.

Проте 4 вересня того ж року Стус помер у радянському таборі, а тому його кандидатура більше не могла розглядатися.

Павло Тичина та Микола Бажан самі відмовилися

Павла Тичину двічі пропонували висунути на Нобелівську премію – зокрема за ініціативою відомого історика Омеляна Пріцака. Однак поет не погодився на участь.

Схожа історія сталася й з Миколою Бажаном. У 1970 році він фактично відмовився від висування, подякувавши за увагу, але висловивши сумніви щодо доцільності своєї кандидатури.

Хто ще був серед номінантів

У різні роки на Нобелівську премію також висували:

Михайла Тишкевича – тричі на премію миру;

– тричі на премію миру; Максима Ковалевського ;

; Освальда Бальцера ;

; біолога Олександра Гурвича ;

; письменника Івана Багряного ;

; Уласа Самчука ;

; Олеся Гончара ;

; Віктора Ющенка – на Нобелівську премію миру;

– на Нобелівську премію миру; Бориса Олійника ;

; Мустафу Джемілєва, якого номінували двічі.

Попри те, що багато українців були серед претендентів, досі жоден громадянин незалежної України не став лауреатом Нобелівської премії в літературі чи премії миру.

Втім історія їхніх номінацій показує, що українські діячі неодноразово привертали увагу світової спільноти своїми ідеями, творчістю та внеском у розвиток науки й культури.