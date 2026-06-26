Скільки жив найвідоміший дуб світу та як був пов'язаний із Робіном Гудом, повідомляє природоохоронна організація RSPB (Royal Society for the Protection of Birds).

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Факти про дуб Робіна Гуда, який загинув нещодавно

Попри те, що дуб Робіна Гуда міг жити 1200 років, його стовбур мав близько 11 метрів в обхваті. Натомість крона сягала майже 28 метрів у діаметрі.

Місце, де розташований дуб, вважають місцем, де, за легендою, Робін Гуд та його товариші ховалися від шерифа Ноттінгема.



Одне із перших фото легендарного дуба / Фото Reg Harris (BBC)

Загибель дерева була неминучою, адже останніми роками його стан постійно погіршувався, хоч його намагалися врятувати різними способами.

Негативно на його стан впливали поважний вік, посушливі літа, ущільнення ґрунту через сотні тисяч туристів та методи підтримки дерева, які насправді були неефективними.

Нагадуємо, що до Major Oak щороку навідувалося приблизно 350 тисяч туристів, а у 2014 році дуб здобув навіть нагороду – звання "Дерево року" у Великій Британії.

Як пишуть на BBC, дуб, попри те, що не є вже живим, залишиться на місці та слугуватиме оселищем для багатьох птахів та рослин. А ще у Major Oak є молоді нащадки-дерева, які висадили раніше.