Воевал против сталинистов и хотел почувствовать "вкус тюремной жизни": 7 интересных фактов об Оруэлле

Британский писатель Джордж Оруэлл известен во всем мире благодаря романам "1984" и "Скотный двор". Однако его биография содержит немало малоизвестных фактов.

В частности писатель позволял себя арестовывать, получал оружие от Эрнеста Хемингуэя и даже едва не погиб во время написания главного романа своей жизни. 24 Канал собрал 7 интересных фактов об Оруэлле, которые обычно не попадают в школьные учебники.

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Имя, под которым его знает весь мир, – вымышленное

Еще в юности Джордж Оруэлл мечтал стать писателем, но не хотел публиковаться под своим настоящим именем – Эрик Блэр. Он рассматривал вариант псевдонима Э. А. Блэр, однако, когда вышла его первая книга – "В нищете Парижа и Лондона" – ему понадобился полный псевдоним.

Он опасался, что его семья, которая гордилась его образованием в Итоне, если общественность узнает, что он работал посудомойщиком и жил как бродяга. Среди потенциальных псевдонимов были: П.С. Бертон, Кеннет Майлз и Г. Льюис Олвейс. Но именно имя Джордж Оруэлл стало его выбором.

Намеренно позволил себя арестовать

В 1931 году, работая над мемуарной книгой "В нищете Парижа и Лондона", Оруэлл решил лично пережить опыт пребывания в тюрьме.

В интервью The Guardian биограф Гордон Боукер рассказал, что это было сделано "для того, чтобы почувствовать вкус тюремной жизни и приблизиться к бродягам и мелким преступникам, с которыми он общался".

Оруэлл хотел пережить опыт пребывания в тюрьме / Фото GettyImages

Чтобы добиться ареста, он выдавал себя за бедного рыбака Эдварда Бертона. Он выпил несколько пинт пива, почти целую бутылку виски и устроил сцену. Однако, что именно он сказал или сделал, неизвестно. После этого его арестовали.

Его преступление не заслуживало тюремного заключения, как он надеялся, и его освободили после 48 часов содержания под стражей. Об этом эпизоде он написал в неопубликованном эссе под названием "Clink".

Эрнест Хемингуэй подарил ему пистолет

Во время гражданской войны в Испании Оруэлл воевал на стороне POUM – антисталинской левой организации. Впоследствии сталинисты начали массовые преследования ее членов: аресты, пытки и убийства.

Оруэллу удалось сбежать, но в 1945 году, когда он поехал в Париж как корреспондент, он все еще чувствовал угрозу со стороны коммунистических агентов. Как гражданскому лицу, ему было сложно легально получить оружие, поэтому Оруэлл посетил Хемингуэя в отеле "Риц" и рассказал о своих опасениях.

Хемингуэй, который восхищался произведениями Оруэлла, передал ему пистолет Colt .32. Однако, неизвестно, ли Оруэлл когда-либо использовал это оружие.

Имел мистические татуировки на пальцах

Во время службы в Индийской имперской полиции Оруэлл сделал себе татуировки – по одной на каждом из суставов пальцев. Это были простые синие фигуры, преимущественно круглой формы.

Мотивы такого поступка доподлинно неизвестны. Некоторые исследователи предполагают, что это было проявление местных бирманских верований: такие символы должны были защищать от пуль.

На пальцах Оруэлла были мистические татуировки / Фото GettyImages

Другие считают, что это было просто желание Оруэлла выделиться среди других полицейских. Все из-за того, что в течение всего времени службы в полиции он был известен как затворник, который отличался своим желанием проводить время за чтением и писанием.

Один из первых, кто употребил термин "холодная война"

19 октября 1945 года Оруэлл опубликовал эссе "Вы и атомная бомба", в котором обрисовал картину глобального противостояния между ядерными державами. Именно там он использовал термин "холодная война", описывая будущие отношения между Западом и Советским Союзом.

Хотя это было не первое в истории употребления этого понятия, Оруэлл удивительно точно предсказал, что благодаря наличию атомного оружия мировые державы не будут вступать в прямой вооруженный конфликт, а будут соревноваться в экономической, идеологической и информационной сферах.

Передал британскому правительству список сторонников коммунизма

2 мая 1949 года Оруэлл направил своему знакомому из Министерства иностранных дел список из 35 имен, которых подозревал в симпатиях к коммунистической идеологии.

Он отметил, что считает эти имена потенциально "ненадежными" в условиях противостояния с Советским Союзом. Однако в письме Оруэлл также признал, что такой список может быть "клеветническим или оскорбительным", и попросил его вернуть.



Оруэлл передал британскому правительству список "ненадежных" людей / Фото GettyImages

Хотя его мотивацией было стремление защитить Британию от тоталитаризма, странно, что человек, который придумал концепцию "Большого Брата", не имел никаких сомнений, предоставляя правительству список подозрительных имен.

Едва не утонул во время написания "1984"

В 1947 году, когда Оруэлл работал над романом "1984" (тогда он еще назывался "Последний человек в Европе"), он отправился на прогулку на лодке с сыном, племянником и племянницей.

Их лодку затянуло в один из крупнейших водоворотов в мире – Корриврекан, что в западной Шотландии. Судно перевернулось, и все оказались в воде. Чудом никто не погиб, и книга "1984" была наконец опубликована в 1949 году, всего за семь месяцев до смерти Оруэлла от туберкулеза.

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