Как появилась песня "Катерина", которая разорвала украинский тикток спустя почти 50 лет

Ролики под "то было необычное лето" с 2024 года приобрели большую популярность в тиктоке. А говорится о песне "Катерина" вокально-инструментального ансамбля "Арника".

Песня появилась в 1975 году. Историю ее появления рассказал солист ВИА "Арники", музыкант и переводчик Виктор Морозов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как появилась песня "Катерина"?

Музыку к "Катерине" написал этнический армянин и генерал-майор советской милиции Алексей Экимян, который очень хотел создать песни, которые бы стали хитами во всем СССР. Поэтому Экимян хотел, чтобы это были песни на украинском языке. По рекомендации Владимира Ивасюка, для записи выбрали ВИА "Арника".

Всего для "Арники" создали 4 песни, стихи к которым написали Юрий Рыбчинский, Богдан Стельмах и Екатерина Морозова – первая жена Виктора Морозова. Именно она написала слова песни "Катерина".

Записывать альбом мы приехали в Киев. Экимян приехал из Москвы на студию в вышиванке. С нами тогда был Володя Ивасюк, вносил определенные коррективы. А когда мы записывали "Вишневую свирель", то не хватало голосов, то с нами спел Ивасюк. Поэтому в той песне можно услышать его голос,

– вспоминает Виктор Морозов.

И многих удивляет факт, что в тех песнях мужской голос принадлежит переводчику серии книг о Гарри Поттере, а женский – Вике Врадий, более известной, как Сестричка Вика. Тогда она еще была школьницей, но уже стала частью группы.

