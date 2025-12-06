Первая в мире женщина-офицер была украинкой: кто она и как удалось получить звание
- Елена Степанив стала первой в мире женщиной-офицером, возглавляя женскую чоту Сечевых стрельцов во время Первой мировой войны.
- Она активно призывала женщин к общественной, политической и военной жизни, была арестована в 1949 году советскими службами и сослана в мордовские лагеря.
Сейчас на защите нашей страны стоят как мужчины, так и женщины. Поэтому сейчас женщины с офицерскими званиями не являются диковинкой, а вот более столетия назад это было просто немыслимо. Однако украинка смогла разрушить стереотипы.
Речь идет о Елене Степанов, которая стала первой в мире женщиной-офицером. Как она получила звание – расскажет 24 Канал со ссылкой на Открытый список.
Как Елена Степанив стала офицером?
Сейчас бы Елену Степанив называли бы активной феминисткой. Родилась она 7 декабря 1892 года на современной Львовщине. В 18 лет вступила в Украинское педагогическое общество во Львове, была частью пласта, а впоследствии – студенткой Львовского университета, где изучала философию, географию и историю.
Елена Степанив возглавила первую женскую чоту общества "Сокол" и призвала женщин активно участвовать в общественной, политической и военной жизни своего народа.
Позже Елена Степанив присоединилась к созданию организации "Сечевые стрельцы – II". С началом Первой мировой войны она была принята в ряды войска как командир женской четы Сечевых стрельцов и стала первой в мире женщиной, зачисленной в войско в звании офицера.
Елена Степанив / Архивное фото
Степанив отличилась в боях за гору Маковка, а в 1915 году попала в российский плен, где провела два года. По возвращении была среди организаторов Ноябрьского восстания во Львове, в результате которого появилась ЗУНР. Затем работала в Министерстве иностранных дел УНР, а после поражения освободительной борьбы посвятила себя научной деятельности.
Однако в 1949 году была арестована советскими службами и сослана в мордовские лагеря на 7 лет, откуда ее выпустили по состоянию здоровья. Умерла Елена Степанив на 71-м году жизни во Львове.
Как говорится в опубликованных журналом "Локальная история" воспоминаний самой Степанив о войне, она гордилась тем, что разрушала стереотипы о женщинах и особенно о роли в армии. Вообще у нее немало рассуждений на эту тему.
Это же известная вещь, что мы попадем быть женщинами, матерями, товарищами в разных участках труда, не только послушными, но и творческими, не только исполнителями чьей-то воли, но ответственными единицами, что сами комбинируют, организуют и проводят в жизнь свои мысли. Умеем быть решительными, ловкими, отпорными, упрямыми и неуступчивыми, как те, что выбирают дело под лозунгом: "Ценна каждая минута, потому что таит в себе смерть!? А тем делом между прочими является и война..
– писала Елена Степанов.
Какое еще достижение есть у украинок?
- Украинки сделали немало вещей впервые. Например, знали ли вы, что первой женщиной, чьи работы выставили при жизни в Лувре, была художница украинского происхождения?
- Речь идет о Соне Делоне, которая родилась и выросла в Одессе, а после замужества сначала переехала в Германию, а затем – во Францию.
- В 1963 году, после смерти мужа, Соня Делоне подарила Лувру 117 картин – собственные работы и картины покойного мужа. В следующем году музей организовал официальную выставку.