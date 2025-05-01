54 года без триумфа: какие страны ни разу не побеждали на Евровидении

Участники песенного конкурса Евровидение 2025 уже отправляются в Швейцарию и уже через 17 дней станет известным имя нового триумфатора. Однако среди нынешних стран-участниц есть и такие, которые десятки лет участвуют, а победить ни разу не удалось.

И таких стран немало. Кто из нынешних стран-участниц нынешнего года Евровидения никогда не побеждал на конкурсе – рассказывает 24 Канал.

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Кто не побеждал на Евровидении

Такие страны как Венгрия, Румыния, Молдова, Босния и Герцеговина, Болгария, Северная Македония, Андорра, Словакия и Беларусь в этом году на Евровидении участия не принимают. Ближайшей среди них к победе была Болгария, которая на Евровидении в Киеве в 2017 году заняла 2-е место. Румыния, Молдова и Босния и Герцеговина тоже были в тройке лидеров и получали бронзу на конкурсе.

Среди нынешних стран участников ситуация следующая:

Австралия дебютировала на конкурсе 10 лет назад и еще ни разу не побеждала. Лучший результат – "серебро" в 2016 году, когда победила Джамала;

Сан-Марино на Евровидении с 2008 года, однако лучшим результатом является 19-е место в финале в 2019 году;

Черногория начала выступать на Евровидении 18 лет назад. Лучшим результатом страны является 13-е место в финале;

Грузия также на конкурсе с 2007 года как и Черногория, однако лучшим результатом страны является 9-е место.

Чехия тоже дебютировала в 2007 году и с тех пор 1 раз была в десятке лучших – 6-е место в 2018 году.

Армения на Евровидении уже 19 лет, однако лучшим результатом страны является 4-е место в 2008 и 2014 годах.

И есть страны, которые ждут победы уже более 20 лет.

Албания впервые выступила на Евровидении в 2004 году, когда Руслана зажигала главную сцену Европы "Дикими танцами". С тех пор лучшим результатом страны является 5-е место в 2012 году, однако в этом году фанаты конкурса прогнозируют, что страна побьет свой рекорд благодаря дуэту Shkodra Elektronike.

Представители Албании на Евровидении 2025: смотрите видео

Польша впервые выступила на Евровидении в 1994 году и тогда же получила свой лучший результат на конкурсе – 2-е место. В этом же году страну представит Юстина Стечковская, которая выступала на Евровидении 1995 и через 30 лет возвращается на главную музыкальную сцену Европы.

Представительница Польши на Евровидении 2025: смотрите видео

Также в 1994 году дебютировала и Литва. За 31 год лучшим результатом страны является 6-е место в 2006 году. В этом году изменить ситуацию будет пытаться группа Katarsis.

Представители Литвы на Евровидении 2025: смотрите видео

32 года победы на конкурсе ждут Хорватия и Словения. Лучшим результатом Словении является 7-е место в 1995 и 2001 годах. Хорватия же была в шаге от победы в 2024 году и выиграла телеголосование, однако в итоге – "серебро".

Однако интересно, что столица Хорватии уже принимала Евровидение. В 1990 году конкурс проходил в Загребе после победы Югославии.

Кто ждет победы дольше всех

Исландия на Евровидении уже 39 лет и за это время выступила 35 раз, однако лучшим результатом страны остается 2-е места в 1999 и 2009 годах.

Мальта также выступала на конкурсе 35 раз, хотя дебютировала на Евровидении 54 года назад – в 1971 году. Лучший результат страны – 2-е места в 2002 и 2005 годах.

Кипр дебютировал 44 года назад и представители страны выступали 39 раз, однако лучшим результатом для страны остается "серебро" в 2018 году.

Интересно, что Украина свою первую победу на конкурсе получила через год после дебюта. Этот рекорд побила Сербия, которая победила в год дебюта в 2007 году.