"У нее замечательное все": представительница Польши на Евровидении 2025 назвала любимую украинскую певицу
- Юстина Стечковская, представительница Польши на Евровидении 2025, назвала Джамалу своей любимой украинской певицей.
- Юстина Стечковская во второй раз участвует в Евровидении, впервые она была на конкурсе в 1995 году.
Уже во вторник состоится первый полуфинал Евровидения 2025. Тогда на сцену выйдут 15 участников, среди которых Юстина Стечковская из Польши.
Накануне конкурса представительница Польши дала интервью 24 Каналу. В частности мы спросили ее и о том, кого из украинских исполнителей она слушает. Что сказала Юстина Стечковская – читайте дальше.
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Любимая певица представительницы Польши
По словам Юстины Стечковской, ее любимая украинская певица – Джамала. В частности представительница Польши обожает песню, с которой украинская артистка победила на Евровидении 2016 – "1944".
Юстина также отмечает исключительные вокальные данные украинской певицы.
У нее замечательное все – и голос, и энергия. Это действительно впечатляет. Я имела возможность встретиться с ней в Польше, потому что мы выступали на одном концерте. Мы познакомились там. Она пела "1944", и я действительно люблю и эту песню, и ее мощный голос,
– сказала Юстина Стечковская.
Сама же Юстина Стечковская на Евровидении участвует во второй раз. Впервые она представила свою страну в 1995 году. В этом году она будет покорять сцену с песней "Gaja".
Юстина Стечковская – "Gaja": смотрите видео
В первом полуфинале певица выступит под номером 2. В тот же день на сцену выйдет группа Ziferblat из Украины под номером 5.