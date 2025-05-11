"У нее замечательное все": представительница Польши на Евровидении 2025 назвала любимую украинскую певицу

Уже во вторник состоится первый полуфинал Евровидения 2025. Тогда на сцену выйдут 15 участников, среди которых Юстина Стечковская из Польши.

Накануне конкурса представительница Польши дала интервью 24 Каналу. В частности мы спросили ее и о том, кого из украинских исполнителей она слушает. Что сказала Юстина Стечковская – читайте дальше.

Интересно Страны, которые побеждали только один раз на Евровидении

Любимая певица представительницы Польши

По словам Юстины Стечковской, ее любимая украинская певица – Джамала. В частности представительница Польши обожает песню, с которой украинская артистка победила на Евровидении 2016 – "1944".

Юстина также отмечает исключительные вокальные данные украинской певицы.

У нее замечательное все – и голос, и энергия. Это действительно впечатляет. Я имела возможность встретиться с ней в Польше, потому что мы выступали на одном концерте. Мы познакомились там. Она пела "1944", и я действительно люблю и эту песню, и ее мощный голос,

– сказала Юстина Стечковская.

Сама же Юстина Стечковская на Евровидении участвует во второй раз. Впервые она представила свою страну в 1995 году. В этом году она будет покорять сцену с песней "Gaja".

Юстина Стечковская – "Gaja": смотрите видео

В первом полуфинале певица выступит под номером 2. В тот же день на сцену выйдет группа Ziferblat из Украины под номером 5.