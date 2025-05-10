Некоторые из этих стран уже давно не доходят до финала, другие ежегодно пробуют снова, и пока – безрезультатно. 24 Канал рассказывает о тех, кому удалось выиграть Евровидение только один раз.
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Какие страны имеют меньше всего побед на Евровидении
Для многих стран победа на Евровидении – дело национального престижа, к которой идут годами. Однако история конкурса знает случаи, когда странам удавалось вырвать победу лишь один раз – и больше никогда не повторить этого триумфа.
Хрустальный микрофон победителя Евровидения / Фото EBU
Интересно, что некоторые из них – страны, которые сейчас даже не участвуют в конкурсе.
Страны с одной победой:
- Португалия – 2017 год, Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". Эта победа уникальна тем, что принесла стране наибольшее количество баллов в истории конкурса на тот момент;
- Азербайджан – 2011 год, дуэт Эльдар и Нигяр с песней "Running Scared";
- Россия – 2008 год, Дима Билан с песней "Believe";
- Сербия – 2007 год, Мария Шерифович с песней "Molitva";
- Финляндия – 2006 год, Lordi с песней "Hard Rock Hallelujah";
- Греция – 2005 год, Елена Папаризу с песней "My Number One";
- Турция – 2003 год, Sertab Erener с песней "Everyway That I Can";
- Латвия – 2002 год, Marie N с песней "I Wanna";
- Эстония – 2001 год, Tanel Padar, Dave Benton и 2XL с песней "Everybody". Заметим, что это первая победа постсоветской страны;
- Югославия – 1989 год, Riva с песней "Rock Me". Интересно, что эта победа была одержана незадолго до распада государства;
- Бельгия – 1986 год, Sandra Kim с песней "J'aime la vie". Самая молодая победительница конкурса за всю историю (13 лет);
- Монако – 1971 год, Séverine с песней "Un banc, un arbre, une rue". Единственная победа крошечной страны, которая впоследствии исчезла из конкурса.
К слову, есть более 20 стран, которые вообще никогда не побеждали на Евровидении. Заметим, что среди них есть государство, которое впервые выступило 54 года назад, однако главного трофей так и ни разу не получила.