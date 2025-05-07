Одна страна Африки участвовала в Евровидении: когда это было и возможны ли такие выступления сейчас

Евровидение является крупнейшим песенным конкурсом в мире. Ежегодно участие в соревновании принимают десятки стран. Однако не только из Европы.

На конкурсе также участвовала страна Африки. Как это было – рассказывает 24 Канал.

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Страна Африки выступала на Евровидении

Несмотря на название "Евровидение" участие в песенном конкурсе принимают не только страны Европы. Например Израиль и Австралия не являются европейскими странами, однако годами участвуют в конкурсе.

Участниками могут быть те страны, которые являются членами Европейского вещательного союза. Там есть два уровня членства – постоянное и ассоциированное. Среди постоянных членов – почти все страны Европы, кроме Лихтенштейна. Россия – исключена из состава ЕМС. Также страны Ближнего Востока и Северной Африки есть среди членов ЕМС, что позволяет им участвовать в конкурсах, которые организует Союз, в том числе и Евровидении.

И этим воспользовалось Марокко – североафриканская страна, которая дебютировала на Евровидении в 1980 году, который принимала нидерландская Гаага. Страну представила Самира Бентаид, которая заняла предпоследнее место в финале.

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Интересно, что дебютировало Марокко только потому, что после второй подряд победы на Евровидении Израиль отказался принимать конкурс, а позже – и от участия. В следующем году из-за возвращения Израиля страна отказалась продолжать свое участие.

Север Африки и Ближний Восток составляют арабские страны, которые бойкотируют Израиль. В частности из-за этого противостояния в 2005 году не состоялся запланированный дебют Ливана на Евровидении в Киеве. Страна требовала разрешения не транслировать выступление представительницы Израиля, но организаторы отказали, поэтому Ливан решил отказаться от участия.