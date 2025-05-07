На конкурсі також брала участь країна Африки. Як це було – розповідає 24 Канал.

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Країна Африки виступала на Євробаченні

Попри назву "Євробачення" участь у пісенному конкурсі беруть не лише країни Європи. Наприклад Ізраїль та Австралія не є європейськими країнами, проте роками беруть участь у конкурсі.

Учасниками можуть бути ті країни, які є членами Європейської мовної спілки. Там є два рівні членства – постійне та асоційоване. Серед постійних членів – майже всі країни Європи, крім Ліхтенштейну. Росія – виключена зі складу ЄМС. Також країни Близького Сходу та Північної Африки є серед членів ЄМС, що дозволяє їм брати участь у конкурсах, які організовує Спілка, зокрема і Євробаченні.

І цим скористалося Марокко – північноафриканська країна, котра дебютувала на Євробаченні у 1980 році, котрий приймала нідерландська Гаага. Країну представила Саміра Бентаїд, котра посіла передостаннє місце у фіналі.

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Цікаво, що дебютувало Марокко лише тому, що після другої поспіль перемоги на Євробаченні Ізраїль відмовився приймати конкурс, а пізніше – і від участі. Наступного року через повернення Ізраїлю країна відмовилася продовжувати свою участь.

Північ Африки та Близький Схід складають арабські країни, котрі бойкотують Ізраїль. Зокрема через це протистояння у 2005 році не відбувся запланований дебют Лівану на Євробаченні у Києві. Країна вимагала дозволу не транслювати виступ представниці Ізраїлю, але організатори відмовили, тому Ліван вирішив відмовитися від участі.