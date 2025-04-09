"Белоснежка" уже не та: фильм Disney вызвал большие загрязнения, чем "Форсаж" и аэропорты

Последняя версия "Белоснежки" от Disney провалилась в прокате, а также стала большим источником загрязнения воздуха. Хотя фильм пропагандировал тему единения с природой, в реальной жизни все оказалось совсем иначе.

Производство "Белоснежки" вызвало больше выбросов парниковых газов в Великобритании, чем последний фильм "Форсаж", пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian. И это при том, что в фильме "Форсаж" используется множество автомобилей, выделяющих много газа.

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"Белоснежка" имела больше выбросов углерода, чем последний фильм "Форсаж"

Анализ более 250 комплектов документов компании Walt Disney показывает, что римейки "Белоснежки" и другой анимационной классики "Русалочки" вызвали больше загрязнения, чем любой другой фильм компании, снятый в Великобритании с 2019 года, когда было введено требование по экологической отчетности.

Совокупные выбросы от съемок фильмов "Белоснежки" и "Русалочки" превышают годовой объем выбросов британских аэропортов Бирмингема и Лутона.



"Белоснежка" / Фото Disney

Каждый фильм вызвал больше выбросов, чем годовой объем выбросов парка развлечений Blackpool Pleasure Beach и лондонской "О2 Арены", где проходило мероприятие для инфлюенсеров "Белоснежки".

Выбросы измеряются в тоннах эквивалента двуокиси углерода и делятся на три категории. Первая охватывает выбросы от топлива, непосредственно использованного для производства фильма, например, от генераторов, питающих камеры и обогреватели. Вторая категория охватывает выбросы, вызванные производством электроэнергии, используемой при производстве. Третья – показывает косвенные выбросы, которые генерируются поставщиками товаров и услуг.



Галь Гадот в роли Злой Королевы в фильме "Белоснежка" / Фото Disney

Во время первого и второго этапов "Белоснежка" произвела 3 153 тонны углекислого газа в эквиваленте двуокиси углерода. "Русалочка" сгенерировала 5 127 тонн, что в сумме составляет 8 279,6 тонн. Это по сравнению с 7 829 тоннами для аэропорта Бирмингема в 2023 – 2024 годах, 6 243 тоннами для Лутона в 2023 году и 3 351 тонной для Ист-Мидлендса в 2023 – 2024 годах, согласно их последним данным.

Съемки "Белоснежки" преимущественно проводились на одной локации, что вызвало потребность в задействовании значительного количества генераторов. Топливо для этих генераторов и вызвало подавляющую долю выбросов.