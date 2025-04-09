Виробництво "Білосніжки" спричинило більше викидів парникових газів у Великій Британії, ніж останній фільм "Форсаж", пише 24 Канал з посиланням на The Guardian. І це при тому, що у фільмі "Форсаж" використовується безліч автомобілів, що виділяють багато газу.

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"Білосніжка" мала більше викидів вуглецю, ніж останній фільм "Форсаж"

Аналіз понад 250 комплектів документів компанії Walt Disney показує, що римейки "Білосніжки" та іншої анімаційної класики "Русалоньки" спричинили більше забруднення, ніж будь-який інший фільм компанії, знятий у Великій Британії з 2019 року, коли було запроваджено вимогу щодо екологічної звітності.

Сукупні викиди від зйомок фільмів "Білосніжки" та "Русалоньки" перевищують річний обсяг викидів британських аеропортів Бірмінгема та Лутона.



"Білосніжка" / Фото Disney

Кожен фільм спричинив більше викидів, ніж річний обсяг викидів парку розваг Blackpool Pleasure Beach та лондонської "О2 Арени", де проходив захід для інфлюенсерів "Білосніжки".

Викиди вимірюються в тоннах еквівалента двоокису вуглецю і поділяються на три категорії. Перша охоплює викиди від палива, безпосередньо використаного для виробництва фільму, наприклад, від генераторів, що живлять камери та обігрівачі. Друга категорія охоплює викиди, спричинені виробництвом електроенергії, що використовується під час виробництва. Третя – показує непрямі викиди, які генеруються постачальниками товарів і послуг.



Ґаль Ґадот у ролі Злої Королеви у фільмі "Білосніжка" / Фото Disney

Під час першого та другого етапів "Білосніжка" виробила 3 153 тонни вуглекислого газу в еквіваленті двоокису вуглецю. "Русалонька" згенерувала 5 127 тонн, що в сумі становить 8 279,6 тонн. Це порівняно з 7 829 тоннами для аеропорту Бірмінгема у 2023 – 2024 роках, 6 243 тоннами для Лутона у 2023 році та 3 351 тонною для Іст-Мідлендса у 2023 – 2024 роках, згідно з їхніми останніми даними.

Зйомки "Білосніжки" переважно проводились на одній локації, що викликало потребу у задіяні значної кількості генераторів. Паливо для цих генераторів і спричинило переважну частку викидів.