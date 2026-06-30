"Это не овощи с бабушкиного огорода": француз сравнил продукты во Франции и Украине

Многие украинцы убеждены, что овощи с собственного огорода имеют совсем другой вкус, чем магазинные. С этим согласился и француз, который, прожив некоторое время в Украине, вернулся домой и сравнил местные продукты с украинскими.

Пользовательница Виктория Цибульская поделилась в Threads реакцией француза на разницу во вкусе домашних овощей в Украине и Франции.

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Француз сравнил вкус овощей после жизни в Украине

Француз, который некоторое время прожил в Украине, после возвращения домой сравнил вкус местных овощей с украинскими. Видео с его реакцией быстро стало вирусным в Threads.

На кадрах видно, как мужчина пробует салат из капусты с огурцами во Франции и делится первыми впечатлениями.

Не такой. Не такой же, это не тот же вкус овощей. Это не овощи с бабушкиного огорода,

– заявил он.

Француз сравнил вкус овощей в Украине и Франции: смотрите видео

Его девушка в шутку отметила в подписи к видео, что фраза: "это не такое, как в Украине" теперь для ее парня "заиграла новыми красками".

В комментариях многие пользователи поддержали слова француза. Немало людей отметили, что лучший вкус имеют именно овощи, выращенные на собственном огороде.

"Пока не знаешь вкуса овощей, там можно есть. Пожив в Украине, понимаешь, что в Европе все пластиковое", – написала одна из пользовательниц.

Овощи / Фото Unsplash

Пользователи в комментариях также активно делятся собственными историями о том, как после домашних овощей с бабушкиного огорода вкус магазинной продукции кажется совсем другим.