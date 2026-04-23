Многие делают это неправильно: где нужно хранить молотый кофе, чтобы он не терял вкус

Молотый кофе легко испортить неправильным хранением. Морозильная камера не всегда является лучшим вариантом, однако существует место, где кофе как можно дольше будет сохранять свежесть, аромат и вкус.

О том, как хранить молотый кофе, чтобы он как можно дольше оставался свежим, пишет Real Simple.

Где лучше всего хранить молотый кофе?

Лучший способ сохранить свежесть молотого кофе – держать его в кладовке, в непрозрачной герметичной емкости. Скотт МакМартин с Nomi Brew, который за свою карьеру попробовал более полумиллиона чашек кофе, отмечает, что важно защитить продукт от света, тепла и влаги.

В то же время если специальной емкости нет, пакет можно плотно закрепить канцелярской резинкой и дополнительно поместить в пакет с застежкой.

При правильных условиях хранения молотый кофе остается свежим до двух недель. Дольше хранения негативно влияет на его вкус и качество, поэтому лучше покупать небольшие объемы, которые удастся использовать в этот период.

Важно!!! Если кофе имеет неприятный запах, изменил цвет или появились признаки плесени – он испортился.

Можно ли кофе замораживать?

Замораживание не подходит для кофе, который используют ежедневно, ведь перепады температур создают влагу внутри упаковки. Из-за этого напиток может приобрести вкус картона.

В то же время некоторые ценители все же держат кофе в морозильной камере, обычно делая запасы на длительное время.

Для длительного хранения молотый кофе можно заморозить в герметично закрытой таре, в частности в оригинальной упаковке. Часто перед этим его еще и вакуумируют. В таких условиях кофе может храниться до года, хотя лучше всего использовать его в течение одного – двух месяцев.

Какая страна является лидером по производству кофе?

Как пишет Insider Monkey, Бразилия – одна из крупнейших стран Южной и Латинской Америки как по численности населения, так и по экономическому потенциалу.

Страну уже давно считают мировым лидером по производству кофе, а ее история кофейной промышленности берет начало еще с 1700-х годов. Основу бразильского производства составляют сорта Арабика и Робуста.

Интересно, что значительную часть рынка занимают как молотый, так и растворимый кофе.

Как правильно хранить кофейные зерна?

Эксперт по зеленому кофе Самуэль Кляйн объяснил, что вкус и свежесть кофе в значительной степени зависят от правильного хранения. По его словам, больше всего вредят зернам воздух, влага, тепло, свет и посторонние запахи.

Лучше всего держать кофе в прохладном, сухом и темном месте, например в кухонном шкафу подальше от плиты. Для хранения подойдет герметичный пакет с клапаном, в котором продается кофе, или специальная канистра или стеклянная банка.

Эксперт советует избегать мест возле окон, плиты или под прямыми солнечными лучами. Он отметил, что даже простое соблюдение этих правил может заметно улучшить вкус ежедневной чашки кофе.