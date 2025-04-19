Исполнение "Плакучей гитары" растрогало пользователей в TikTok: видео стало вирусным

В самом сердце Львова, на Площади Рынок, состоялся трогательный момент, который поразил сотни тысяч людей. Группа горожан исполнила песню "Где-то заиграла плакучая гитара".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @lyubabulyk в TikTok.

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Как львовяне растрогали пользователей в TikTok

На Площади Рынок во Львове группа пожилых людей привлекла внимание горожан и пользователей в TikTok совместным исполнением известной украинской песни "Десь заграла плакучая гитара". Один человек играл на баяне, а вокруг него собрались другие, которые вместе с ним пели.

Видео с этим выступлением быстро набрало популярность в TikTok. Оно собрало более 830 тысяч просмотров и более 36 тысяч лайков.

Львовяне исполнили "Где-то заиграла плакучая гитара": смотрите видео

В комментариях к видео автор рассказала, что этот коллектив собирается каждое воскресенье в 14:30 на Площади Рынок. И самое главное - к ним может присоединиться каждый, кто желает.

Также немало пользователей оставляют положительные комментарии и заявляют, что такое искреннее исполнение украинской песни вызывает у них слезы.

Напомним, что в начале марта в TikTok стала популярной украинская народная песня "Пришла весна". В своих видео пользователи демонстрируют домашних любимцев, шутят о наболевшем или делятся воспоминаниями о родном селе весной.