Ученые нашли способ, как охладить планету: это решение замедлит глобальное потепление

Группа исследователей из нескольких стран пришла к выводу, что замена традиционных источников энергии может охладить планету. Для этого нужен массовый переход на солнечную энергетику.

Международная группа исследователей из Китая, Сингапура и Массачусетского технологического института провела моделирование, сообщает 24 Канал.

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Ученые рассказали, как замедлить глобальное потепление

Результаты моделирования показали, что установление солнечных панелей может способствовать охлаждению планеты. Однако это произойдет, что устанавливать солнечные панели на крышах по всему миру.

Как свидетельствуют результаты моделирования, замена традиционных источников энергии солнечными системами способна снизить глобальную температуру поверхности Земли на 0,05 – 0,13°C к 2050 году.

Наши выводы показывают, что использование систем RPV (возобновляемые фотоэлектрические системы – 24 Канал) является жизнеспособной и эффективной стратегией для уменьшения углеродного следа и борьбы с изменением климата на глобальном уровне, одновременно поддерживая целенаправленные меры для усиления преимуществ RPV, особенно в районах с высоким уровнем солнечной радиации или быстрой урбанизацией,

– отмечают исследователи.

Во время моделирования исследователи использовали геопространственный анализ данных и искусственный интеллект для оценки общей площади крыш, которые могут быть использованы для установки солнечных панелей.



Солнечные панели / Фото iStock

По их расчетам, этот показатель составляет около 286 393 квадратных километров. Исследователи при анализе учли такие факторы, как погода, географическое расположение, экономические возможности различных регионов и эффективность солнечных панелей при различных климатических условиях.

Ученые получили данные о том, какой объем энергии можно было бы производить из таких крыш, в результате чего проанализировали, насколько уменьшатся выбросы углерода при переходе на солнечную энергетику.

Полученные показатели использовали для моделирования изменения температуры земной поверхности. Результаты показали, что при полной реализации такого сценария климатическая ситуация могла бы улучшиться, а глобальное потепление замедлилось бы.

Ученые признают сложность воплощения этой идеи в реальность, однако исследование дает аргумент против скептиков, которые утверждают, что борьба с глобальным потеплением невозможна.