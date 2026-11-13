2027 год пройдет под знаком Козы: кто еще родился в такие годы и когда они повторяются

Год Козы по китайскому календарю наступает раз в 12 лет. Люди, рожденные под этим знаком, обладают своими особенностями и символическим значением в китайской культуре. В частности, к годам Козы относятся 1991, 2003, 2015 и 2027 годы. Следующий такой период начнется уже в феврале 2027 года.

Китайский календарь отличается от привычного григорианского, поэтому новый год по нему начинается не 1 января, а во время китайского Нового года, дата которого меняется каждый год. Поэтому людям, родившимся в январе или в начале февраля, следует учитывать точную дату рождения, чтобы правильно определить свой знак, пишет 24 Канал.

Какие годы относятся к году Козы

Коза (ее также называют Овцой или Бараном) занимает восьмое место в китайском зодиакальном цикле. Этот знак повторяется каждые 12 лет, поэтому достаточно прибавить или вычесть 12, чтобы найти соседние годы Козы. С начала XX века и в будущем такие годы приходятся на:

1907 год;

1919 год;

1931 год;

1943 год;

1955 год;

1967 год;

1979 год;

1991 год;

2003 год;

2015 год;

2027 год;

2039 год.

Итак, следующим будет именно 2027 год, а после него – 2039-й.

Когда начнется 2027 год Козы

По китайскому календарю 2027 год будет годом Огненной Козы. Он начнется 6 февраля 2027 года, а закончится 25 января 2028 года. То есть люди, родившиеся до 5 февраля 2027 года включительно, еще будут относиться к знаку Лошади.

Интересно, что каждому году Козы соответствует одна из пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. Они также повторяются в определенной последовательности. Например:

1907 год – Огненная Коза;

1919 год – Земляная Коза;

1931 год – Металлическая Коза;

1943 год – Водяная Коза;

1955 год – Деревянная Коза;

1967 год – Огненная Коза;

1979 год – Земляная Коза;

1991 год – Металлическая Коза;

2003 год – Водяная Коза;

2015 год – Деревянная Коза;

2027 год – Огненная Коза;

2039 год – Земляная Коза.

Почему важно учитывать дату рождения

Определяя свой знак по китайскому календарю, недостаточно ориентироваться только на год рождения. Ведь китайский Новый год каждый год приходится на разные даты – обычно между концом января и серединой февраля.

Например, в 2015 году год Козы начался 19 февраля. Поэтому люди, родившиеся 10 февраля 2015 года, относятся к знаку Лошади, а те, кто родился 19 февраля или позже, – к знаку Козы.

В 2027 году ситуация будет аналогичной: год Огненной Козы начнется 6 февраля. Поэтому для правильного определения знака следует учитывать не только год, но и день и месяц рождения.