Украинские полярники впервые представили записанные ими звуки голоса косаток. Ученым удалось случайно зафиксировали голоса косаток в заливе Коллинз.

Национальный антарктический научный центр опубликовал аудиозапись, на котором импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток, сообщает 24 Канал.

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Как полярники обнаружили косаток

Как рассказали ученые, есть разные способы записи звуков. Один из них – акустические траления во время движения судов, в частности "Ноосферы", или моторных лодок в течение морских выходов со станции. Именно так были записаны звуки косаток, которые вы слышите.

10 февраля 2024 года мы работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов. Поэтому когда высаживались на остров, возле пришвартованной лодки оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Но потом на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток типа "В" (большие), которые преимущественно охотятся на тюленей,

– рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

По звукам ученые выяснили, что группа косаток из по меньшей мере трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей.

Украинские ученые впервые показали записи голоса косаток: смотрите видео

"Увидеть косаток в районе нашей станции можно нечасто, обычно до 10 раз за год. В то же время расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже когда мы их не видим за айсбергами и скоплениями льда", – объясняет биолог НАНЦ Оксана Савенко.

Приведенные учеными сигналы очень короткие, поэтому для воспроизведения трек замедлили до 10 – 12% от оригинальной скорости. Эти сигналы находятся преимущественно в ультразвуковом диапазоне, который не является доступным для восприятия человека.

Как рассказали полярники, что импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связками, а выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости.

Кстати, Юрий Лышенко, украинский полярник, во время полномасштабного вторжения России был в Антарктиде, а после возвращения в Украину вступил в Вооруженные силы и получил ранение. После ампутации ноги Лышенко научился ходить на протезе и вернулся к работе в Антарктиде.