Проверка на IQ: передвиньте домик с востока на запад – решение в двух спичках
- Головоломка заключается в том, чтобы передвинуть две спички так, чтобы домик начал смотреть на запад, сохраняя его форму.
- Решение: переместить две спички с крыши на противоположную сторону, чтобы изменить направление дома.
Головоломка – это отличный способ перезагрузить мозг и посмотреть на вещи под другим углом. Для многих задачи на сообразительность являются способом начать мыслить вне шаблонов.
Некоторые головоломки достаточно простые, но заставляют "зависнуть" над очевидным решением. Есть одна интересная головоломка на сайте Matchstick Puzzles, которая способна хорошо потренировать внимательность.
Как решить головоломку с домиком?
На картинке дом составлен из спичек, который повернут на восток. Задача состоит в том чтобы передвинуть две спички так, чтобы домик начал смотреть на запад.
Спички нельзя полностью убирать или ломать. Форма дома должна сохраниться, а сделать движения можно только двумя спичками. Посмотрите внимательно на рисунок, а ответ мы опишем ниже.
Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles
Чтобы развернуть дом, достаточно лишь переместить две спички с крыши на противоположную сторону. Благодаря этому конструкция останется той же, но фасад начнет восприниматься совсем иначе. Это и изменит направление домика.
Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles
Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает скорость умственных способностей и является эффективным способом улучшения кратковременной памяти, пишет Progress Lifeline. Головоломки увеличивают выработку дофамина - химического вещества, которое регулирует настроение, память и концентрацию.
Какая еще есть интересная головоломка?
Задача заключается в том, чтобы передвинуть две спички, чтобы исправить неправильное равенство. На картинке показано неправильное равенство, составленное из спичек. Задание максимально простое: нужно передвинуть только две спички так, чтобы пример стал правильным.
Здесь важно не спешить. Сначала стоит абстрагироваться от начальной картинки и подумать, на какие другие числа могут превратиться эти знаки, если убрать или добавить одну-две спички.
