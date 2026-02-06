Проверка на IQ: передвиньте домик с востока на запад – решение в двух спичках

Головоломка – это отличный способ перезагрузить мозг и посмотреть на вещи под другим углом. Для многих задачи на сообразительность являются способом начать мыслить вне шаблонов.

Некоторые головоломки достаточно простые, но заставляют "зависнуть" над очевидным решением. Есть одна интересная головоломка на сайте Matchstick Puzzles, которая способна хорошо потренировать внимательность.

Как решить головоломку с домиком?

На картинке дом составлен из спичек, который повернут на восток. Задача состоит в том чтобы передвинуть две спички так, чтобы домик начал смотреть на запад.

Спички нельзя полностью убирать или ломать. Форма дома должна сохраниться, а сделать движения можно только двумя спичками. Посмотрите внимательно на рисунок, а ответ мы опишем ниже.



Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles



Чтобы развернуть дом, достаточно лишь переместить две спички с крыши на противоположную сторону. Благодаря этому конструкция останется той же, но фасад начнет восприниматься совсем иначе. Это и изменит направление домика.



Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles

Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает скорость умственных способностей и является эффективным способом улучшения кратковременной памяти, пишет Progress Lifeline. Головоломки увеличивают выработку дофамина - химического вещества, которое регулирует настроение, память и концентрацию.

