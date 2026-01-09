Сделайте так, чтобы выражение стало правильным: головоломка, которую могут решить только самые умные

В сети распространяют интересные загадки, которые заставляют подумать. В частности, часто можно встретить головоломки с математическими выражениями.

Например, нужно передвинуть 2 спички так, чтобы выражение стало правильным.

Что это за загадка?

В сети распространяют головоломку, которую нужно решить. в соответствии с условиями из выражения 6 х 7 = 39 надо сделать математически правильный, ведь сейчас он, очевидно, таким не является. Для этого разрешено передвинуть только две спички.

Для решения задачи недостаточно просто понимать принципы математики. Нужно мыслить креативно и стратегически, ведь надо понять, какие именно из 24 спичек стоит убрать. Не стоит ожидать, что вы решите эту головоломку быстро, поэтому подумайте, как следует.

На самом деле ответ существует. Для того, чтобы выражение стало правильным, оно должно превратиться в 5 х 7 = 35. Для этого следует провести несколько манипуляций: убрать из цифры 6 нижнюю вертикальную палочку слева, а с цифры 9 в числе 39 – верхнюю вертикальную справа.



Головоломку можно решить / Фото AdobeStock

В таком виде выражение становится правильным.

