Сделайте так, чтобы выражение стало правильным: головоломка, которую могут решить только самые умные
- В сети распространяют головоломку, где нужно передвинуть 2 спички, чтобы выражение 6 х 7 = 39 стало правильным, превратив его в 5 х 7 = 35.
- В threads обсуждают, как бы выглядел каст "Игры престолов", если бы сериал снимали в Украине, и публикация об этом собрала почти 400 тысяч просмотров.
В сети распространяют интересные загадки, которые заставляют подумать. В частности, часто можно встретить головоломки с математическими выражениями.
Например, нужно передвинуть 2 спички так, чтобы выражение стало правильным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Что это за загадка?
В сети распространяют головоломку, которую нужно решить. в соответствии с условиями из выражения 6 х 7 = 39 надо сделать математически правильный, ведь сейчас он, очевидно, таким не является. Для этого разрешено передвинуть только две спички.
Для решения задачи недостаточно просто понимать принципы математики. Нужно мыслить креативно и стратегически, ведь надо понять, какие именно из 24 спичек стоит убрать. Не стоит ожидать, что вы решите эту головоломку быстро, поэтому подумайте, как следует.
На самом деле ответ существует. Для того, чтобы выражение стало правильным, оно должно превратиться в 5 х 7 = 35. Для этого следует провести несколько манипуляций: убрать из цифры 6 нижнюю вертикальную палочку слева, а с цифры 9 в числе 39 – верхнюю вертикальную справа.
Головоломку можно решить / Фото AdobeStock
В таком виде выражение становится правильным.
Что еще распространяют в сети?
У threads обсуждают, как бы выглядел каст "Игры престолов", если бы сериал снимали в Украине, с определением претендентов на главные роли.
Сообщение об украинских актерах в "Игре престолов" собрало почти 400 тысяч просмотров, много лайков и комментариев.
В сети советуют заведения
- Львовяне имеют собственное видение относительно тех заведений, которые каждый должен посетить в их городе. Часто они совсем не туристические, но очень колоритные и имеют особое значение. В импровизированный список вошли заведения в разных частях Львова.
- О них не пишут на туристических сайтах и не рекомендуют посетить, чтобы хорошо провести время, но от этого они имеют особый шарм, ведь душа города именно в таких "нетуристических" местах.
- Сообщение набрало более 60 тысяч просмотров, более тысячи лайков и довольно много комментариев. Пользователи делились тем, какие заведения стоит также добавить в список легендарных.