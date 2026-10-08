Только люди с высоким IQ справятся за 10 секунд: исправьте уравнение, переместив одну спичку

Предлагаем проверить свой интеллект с помощью математической головоломки, которая на первый взгляд кажется очень простой. Подобные задачи отлично проверяют внимательность, логику и способность мыслить нестандартно.

На первый взгляд ответ может показаться очевидным, однако найти его за считанные секунды будет непросто. 24 Канал предлагает вам проверить, сможете ли вы справиться с заданием за отведенное время.

В чем заключается задача

На изображении с помощью спичек составлено уравнение 0 – 7 = 1. Очевидно, что оно неверно, однако исправить его можно лишь одним движением.

Головоломка со спичками / Фото, 24 Канал

Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы получить правильное уравнение. На поиск ответа дается всего 10 секунд, поэтому попробуйте сначала решить головоломку самостоятельно.

Как получить правильный ответ

Для этого нужно взять горизонтальную спичку из цифры 7 и повернуть ее вертикально. После этого поместите ее над знаком "минус".

Таким образом, цифра 7 превратится в 1, а знак минус – в плюс. В результате получится правильное уравнение: 0 + 1 = 1.

Решение головоломки / Фото, 24 Канал

Если вы нашли это решение менее чем за 10 секунд, то можете себя похвалить – на этот раз внимательность и логика вас не подвели.