Поэт, которого могли выдумать: 5 загадочных фактов о Гомере

Гомер – один из самых известных поэтов античности, которого называют отцом европейской литературы. Однако вокруг его фигуры существует множество загадок.

Интересно, что историки до сих пор не могут прийти к согласию относительно его существования. 24 Канал собрал пять самых интересных фактов о Гомере.

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Существовал ли Гомер на самом деле

Гомер – древнегреческий поэт, который, по предположениям ученых, жил в IX веке до нашей эры. Однако его существование остается под вопросом, ведь никаких достоверных биографических сведений о нем не сохранилось. Это делает его фигуру еще более загадочной.

Некоторые исследователи выдвигают теорию, что Гомер – это собирательный образ нескольких поэтов, которые создали "Илиаду" и "Одиссею". Различия в стилистике и содержании этих произведений лишь подтверждают такую гипотезу.

Гомера могло не существовать на самом деле / Картина Густава Эгера "Гомер среди греков"

Распространял свои произведения устно

Гомер не записывал свои произведения, а распространял их с помощью аэдов – певцов, которые запоминали и воспроизводили эпические поэмы. Сам поэт изучал свои тексты наизусть и передавал их аэдам, которые потом рассказывали их дальше. Таких рассказчиков называли гомеридами.

Был ли Гомер слепым

Имя "Гомер" (Ὅμηρος) в древнегреческом языке может означать "заложник" или "тот, кто не видит". Из-за этого возникла версия, что он был слепым странствующим поэтом, и именно поэтому его часто изображают незрячим. Также найдено несколько бюстов, на которых Гомер предстает слепым.

Однако ученые заметили, что в его поэмах преобладают зрительные ассоциации. Около 85 – 90% поэтических сравнений в его произведениях имеют визуальный характер. Более того, на монетах с острова Хиос, датированных IV веком до нашей эры, а также на мраморном бюсте из Неапольского музея Гомер изображен вполне зрячим.

Гомер мог быть зрячим / Картина Адольфа Уильяма Бугро "Гомер с поводырем"

Влияние на толкование Библии

Произведения Гомера помогают в исследовании Христианских Греческих Писаний, в частности Нового Завета. В большинстве украинских переводов Библии упоминается, что Иисуса Христа распяли на кресте.

Однако в древнегреческом тексте использовано слово "стаурос". Благодаря Гомеровым текстам мы знаем, что это слово могло означать не только крест, но и обычный столб, кол или даже кусок дерева.

Загадка, которая довела Гомера до отчаяния

По одной из легенд, Гомера в последний раз видели на острове Иос. Там он встретил мальчишек-рыбаков, которые загадали ему загадку: "Что мы поймали – то выбросили, а что не поймали – то при нас". Поэт долго размышлял, но не смог найти ответ. В тот момент он сильно расстроился, что потерял былую остроту ума.

Гомер не смог разгадать загадку рыбаков / Картина Поля Журди "Гомер, поющий свои стихи"

К слову, ранее мы рассказывали о 4 интересных факта из жизни княгини Ольги. В частности, историки считают, что рассказы о мести древлянам за убийство Игоря, несколько преувеличены.