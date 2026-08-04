В Threads настоящий ажиотаж: почему пост Гороховского набирает десятки тысяч комментариев

В Threads снова жарко. На этот раз все началось с одного поста соучредителя Олега Гороховского, который решил отпраздновать достижение отметки в 400 тысяч подписчиков традиционным розыгрышем.

Казалось бы, ничего нового, но за считанные часы под постом появились десятки тысяч комментариев, а пользователи начали массово "охотиться" за лайками.

В комментариях развернулась отдельная борьба

Гороховский сообщил, что разыграет четыре iPhone 17e среди своих подписчиков. Для участия нужно лишь оставить комментарий под постом, однако есть нюанс: в финальный отбор попадут только те комментарии, которые наберут не менее 150 лайков.

Именно требование набрать не менее 150 лайков мгновенно изменило атмосферу под постом. Вместо обычных комментариев пользователи начали придумывать шутки, писать забавные истории, публиковать мемы и буквально просить других поставить им лайк.

За короткое время под постом появились десятки тысяч комментариев. Некоторые из них набрали сотни, а отдельные – даже тысячи лайков.

Комментарии под постом Гороховского / скриншоты

"Дарую вам" уже давно стало мемом

Для активных пользователей Threads подобные розыгрыши уже стали своеобразной традицией. Гороховский регулярно проводит конкурсы, в которых дарит деньги, технику или другие подарки своим подписчикам.

А его комментарии под постами других пользователей со словами "Дарую вам..." давно превратились в отдельный мем.

"Дарую вам..." от Гороховского / скриншоты