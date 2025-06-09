Клип на легендарную песню сняли спустя 48 лет после ее выхода – в нем снялась известная актриса

Музыкальные клипы сейчас являются неотъемлемой частью музыкальной индустрии. Однако недавно сеть взбудоражил необычный клип. Речь идет о музыкальном видео на песню, которая появилась в 1977 году.

Речь идет о песне Psycho Killer группы Talking Heads, которая в этом году отмечает 50-летие. Больше об их новом клипе расскажет 24 Канал.

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Каким является клип на Psycho Killer

Главной героиней нового клипа стала ирландская и американская актриса Сирша Ронан. Свое участие в съемках клипа актриса объясняла просто – она фанатка творчества Talking Heads. Как и Майк Миллс, который стал режиссером клипа.

В видео Сирша Ронан сыграла женщину, которая медленно сходит с ума. Фанаты настолько оценили игру Ронан, что уже и шутят, что в свое время группа не сняла клип на песню, потому что актриса еще не родилась.

За 3 дня официальный клип уже собрал 2 миллиона просмотров на YouTube.

Talking Heads – Psycho Killer: смотрите видео

Psycho Killer – главный хит Talking Heads, который появился через 2 года после создания группы. Песня стала культовой и звучала в фильмах, сериалах, рекламе, играх и т.д. – например в "Странных чудесах", "Симпсонах" и играх вселенной GTA. Однако фанатов всегда удивляло, что клипа на песню так и никогда не было. Поэтому по случаю 50-летия Talking Heads исправили это.