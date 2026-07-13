"Так продолжалось 15 лет": кем работал Харрисон Форд до того, как стал всемирно известным

Харрисон Форд, которого сегодня знают благодаря ролям Хана Соло и Индианы Джонса, не сразу стал всемирно известным. Его путь к голливудской славе был гораздо длиннее и сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Лишь спустя 15 лет после начала карьеры актеру удалось получить роль, которая изменила его жизнь. Об этом периоде Форд рассказал во время выступления на церемонии вручения дипломов в Аризонском государственном университете.

Кем работал Форд до того, как стал известен?

Актер признался, что в студенческие годы у него не было четкого плана на будущее. На курс актерского мастерства он записался лишь потому, что надеялся легко получить высокую оценку, а также думал, что вместо выступлений на сцене он "будет работать в кассе или строить декорации". Впрочем, именно там Харрисон Форд нашел единомышленников и понял, что хочет связать свою жизнь со сценой.

По словам Форда, перевоплощение в других персонажей помогло ему преодолеть застенчивость и обрести уверенность в себе. Впоследствии руководитель театрального отделения Рипона пригласил 22-летнего юношу в Лос-Анджелес, где молодой актер подписал контракт с Columbia Pictures.

Харрисон Форд / Фото GettyImages

Однако начало карьеры не принесло финансовой стабильности. К тому моменту у Форда уже была семья, поэтому основным источником дохода стала работа столяром.

Я содержал свою растущую семью, работая столяром – это был еще один способ обеспечить семью едой. Я брал актерские роли только тогда, когда они становились для меня вызовом. Так продолжалось около 15 лет,

– рассказал актер.

За это время он сыграл лишь несколько ролей, среди которых были фильмы "Американские граффити" Джорджа Лукаса и "Разговор" Фрэнсиса Форда Копполы.

Переломный момент в жизни Форда наступил тогда, когда он получил роль Хана Соло в "Звездных войнах", после чего карьера актера стремительно пошла в гору.