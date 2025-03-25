В британских McDonald's анонсировали "взрослый" Happy meal: как он будет выглядеть и как реагируют люди

Happy meal – особое детское меню с игрушками в ресторанах McDonalds по всему миру. Однако в Великобритании в ближайшее время появится и особое меню для взрослых.

Среди британцев, и не только, анонс "взрослого" Happy Meal вызвал настоящий фурор. Как люди реагируют и что такого будет в новом комплексе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Интересно Путешественник посетил сотни ресторанов "МакДональдз" и назвал лучший: его выбор поражает

Каким будет "взрослый" Happy Meal

Уже 26 марта в Великобритании появится новый ресторан "МакДональдс Happy Meal, посвященное выходу фильма "Майнкрафт". Посетители сети ресторанов смогут заказать набор с бургером или наггетсами, напитком, гарниром и игрушкой в стиле игры Minecraft.

Всего представлено шесть эксклюзивных игрушек, среди которых блочные версии культовых персонажей McDonald's – Grimace, Hamburglar и Birdie Early Bird. Выбрать можно между такими блюдами:

Биг Мак;

Девять наггетсов McNuggets;

Четыре веганские наггетсы Veggie Dippers (таких в украинской сети нет).

Также в меню появится новый острый Nether Flame Sauce, вдохновленный миром Nether из "Майнкрафта". Соус изготовлен из измельченного красного перца, кайенского соуса, чеснока и сладких нот.



Новый Happy Meal / Фото McDonalds

Любители десертов смогут попробовать Apple Cake McFlurry – мороженое с яблочным соусом и кусочками песочного теста. Такого мороженого в украинском меню тоже нет.

Анонс вызвал ажиотаж среди поклонников. В соцсетях пользователи комментируют:

"Взрослый Happy Meal? Да, пожалуйста!";

"Мой внутренний ребенок в восторге!";

"Это эпично, не могу дождаться!".



Как реагируют на новый Happy Meal / Скриншот

Старший вице-президент McDonald's в Великобритании и Ирландии Бен Фокс отметил, что компания стремится находить новые способы развлекать клиентов:

Это сотрудничество позволяет нам представить уникальные коллекционные игрушки для взрослых в Великобритании. Мы рады объединить мир McDonald's и Minecraft в этом эксклюзивном выпуске,

– говорит Фокс.

Стоимость набора Minecraft Movie Meal стартует от 8,19 фунта стерлингов, то есть от 442 гривен, а продажи начнутся с 11:00 утра в ресторанах McDonald's Великобритании и Ирландии.