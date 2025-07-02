Уже собрал более 300 тысяч слушателей: фейковая группа от ИИ стала хитом стримингов

Группа "The Velvet Sundown", полностью созданная искусственным интеллектом, за две недели собрала более 300 тысяч слушателей на стриминговых платформах. В сети это вызвало активные дискуссии о том, не начнут ли платформы массово продвигать фейковых артистов вместо настоящих.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на pubity.

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Как ИИ-группа получила популярность

Группа "The Velvet Sundown" с вымышленными участниками, обложками и музыкой, которые создал ИИ, быстро приобрела популярность на стриминговых платформах.

"The Velvet Sundown" на стриминговых платформах позиционируется как настоящая группа, хотя он полностью сгенерирован искусственным интеллектом. Вероятно, его популярности способствовали алгоритмы Spotify и автоматические плейлисты.

Пользователи Reddit не обошли эту группу и предостерегли, что есть угроза того, что ИИ заменит настоящих артистов.

Вымышленные участники "The Velvet Sundown" / Фото с Instagrm страницы группы

В издании Stereogum отмечают, что "The Velvet Sundown" позиционирует себя как "психово-роковый". Также у него уже вышло два альбома.

На платформе Spotify подтверждены их два релиза: Floating On Echoes (от 5 июня) и Dust And Silence (от 20 июня). Интересно, что в списке авторов и продюсеров указано только название самой группы.

The Velvet Sundown на Spotify / Скриншот

В то же время биография коллектива выглядит как набор бессмысленных поговорок: "The Velvet Sundown не пытаются возродить прошлое. Они переписывают его. Они звучат как воспоминания о временах, которых на самом деле никогда не было... но каким-то образом они делают их реальными".