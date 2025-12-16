Волдеморт с бандурой и селфи на Майдане: ИИ изобразил героев Гарри Поттера на улицах Киева
- ИИ сгенерировал изображения персонажей Гарри Поттера на улицах Киева, что быстро стали вирусными в соцсетях.
- Сериал о Гарри Поттере, снимаемый HBO Max, выйдет в 2027 году, каждый сезон будет адаптацией отдельной книги Джоан Роулинг.
В соцсетях набирает популярность серия изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. На них изображены персонажи вселенной Гарри Поттера, которых "перенесли" на улицы Киева.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение контент-мейкера Midat Khalil в Instagram.
Как ИИ видит героев Гарри Поттера в Киеве?
На опубликованных фото можно заметить, как лорд Волдеморт играет на бандуре возле Золотых ворот, Северус Снейп отдыхает с бокалом хмельного на Андреевском спуске, а Гарри Поттер делает селфи на фоне Майдана Независимости.
Персонажи Гарри Поттера в Киеве / Фото Midat Khalil
На остальных фото можно увидеть и других персонажей из культовой серии фильмов о "мальчике, выжившем". В частности, Гарри в киевском метро вместе с профессором Дамблдором, Хагрида и мадам Максим, которые пьют кофе, или Муди, Тонкса, Люпина и Артура Уизли, которые делают селфи.
ИИ "перенес" персонажей Гарри Поттера в Киев / Фото Midat Khalil
Публикация быстро стала вирусной и собрала почти 90 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи активно делятся впечатлениями, отмечая, что герои "идеально вписались" в киевские пейзажи и "посетили посмотреть на настоящую магию".
В то же время нашлись и скептики, которые шутят, что фото выглядят не слишком правдоподобно из-за снега в столице, которого там нет.
Когда ожидать сериал о Гарри Поттере?
Еще в июле этого года стриминговый сервис HBO Max на своей Instagram-странице объявил о старте съемок сериала о Гарри Поттере. Главного героя в нем сыграет 12-летний актер Доминик Маклафлин.
По данным Variety, сериал выйдет на экраны в 2027 году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Каждый сезон будет адаптацией отдельной книги британской писательницы Джоан Роулинг.
Кто должен был исполнить роль Гарри Поттера вместо Рэдклиффа?
Во время кастинга на роль Гарри Поттера создатели фильма почти потеряли надежду найти идеального кандидата. Однако все изменилось после появления американского актера Лиама Эйкена.
На момент кастинга в 2000 году Эйкену было 10 лет, поэтому он полностью соответствовал возрастным требованиям и произвел сильное впечатление на продюсеров. Актер даже получил предварительное предложение исполнить роль Гарри Поттера.
Впрочем, в конце концов она досталась Дэниелу Рэдклиффу. Как впоследствии объяснил сам Эйкен, ключевой причиной то, что главный герой должен был быть британцем.