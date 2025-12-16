Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение контент-мейкера Midat Khalil в Instagram.

Как ИИ видит героев Гарри Поттера в Киеве?

На опубликованных фото можно заметить, как лорд Волдеморт играет на бандуре возле Золотых ворот, Северус Снейп отдыхает с бокалом хмельного на Андреевском спуске, а Гарри Поттер делает селфи на фоне Майдана Независимости.

Персонажи Гарри Поттера в Киеве / Фото Midat Khalil

На остальных фото можно увидеть и других персонажей из культовой серии фильмов о "мальчике, выжившем". В частности, Гарри в киевском метро вместе с профессором Дамблдором, Хагрида и мадам Максим, которые пьют кофе, или Муди, Тонкса, Люпина и Артура Уизли, которые делают селфи.

ИИ "перенес" персонажей Гарри Поттера в Киев / Фото Midat Khalil

Публикация быстро стала вирусной и собрала почти 90 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи активно делятся впечатлениями, отмечая, что герои "идеально вписались" в киевские пейзажи и "посетили посмотреть на настоящую магию".

В то же время нашлись и скептики, которые шутят, что фото выглядят не слишком правдоподобно из-за снега в столице, которого там нет.

Когда ожидать сериал о Гарри Поттере?

Еще в июле этого года стриминговый сервис HBO Max на своей Instagram-странице объявил о старте съемок сериала о Гарри Поттере. Главного героя в нем сыграет 12-летний актер Доминик Маклафлин.

По данным Variety, сериал выйдет на экраны в 2027 году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Каждый сезон будет адаптацией отдельной книги британской писательницы Джоан Роулинг.

