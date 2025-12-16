Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис контент-мейкера Midat Khalil в Instagram.

Як ШІ бачить героїв Гаррі Поттера у Києві?

На опублікованих фото можна помітити, як лорд Волдеморт грає на бандурі біля Золотих воріт, Северус Снейп відпочиває з келихом хмільного на Андріївському узвозі, а Гаррі Поттер робить селфі на тлі Майдану Незалежності.

Персонажі Гаррі Поттера у Києві / Фото Midat Khalil

На решті фото можна побачити й інших персонажів з культової серії фільмів про "хлопчика, що вижив". Зокрема, Гаррі в київському метро разом із професором Дамблдором, Геґріда та мадам Максім, які п'ють каву, або Муді, Тонкса, Люпина та Артура Візлі, які роблять селфі.

ШІ "переніс" персонажів Гаррі Поттера у Київ / Фото Midat Khalil

Публікація швидко стала вірусною та зібрала майже 90 тисяч вподобань і сотні коментарів. Користувачі активно діляться враженнями, зазначаючи, що герої "ідеально вписалися" в київські пейзажі та "завітали подивитися на справжню магію".

Водночас знайшлися й скептики, які жартують, що фото виглядають не надто правдоподібно через сніг у столиці, якого там немає.

Коли очікувати на серіал про Гаррі Поттера?

Ще у липні цього року стрімінговий сервіс HBO Max на своїй Instagram-сторінці оголосив про старт зйомок серіалу про Гаррі Поттера. Головного героя у ньому зіграє 12-річний актор Домінік Маклафлін.

За даними Variety, серіал вийде на екрани у 2027 році на телеканалі HBO та стримінговому сервісі HBO Max. Кожен сезон буде адаптацією окремої книги британської письменниці Джоан Роулінг.

