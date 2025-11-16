Сообщает 24 Канал со ссылкой на FandomWire.

Кто должен был сыграть роль Гарри Поттера?

После просмотра многих пробных записей студия едва не потеряла надежду, пока не увидела Лиама Эйкена, который ранее снимался вместе с Томом Хэнксом в фильме "Дорога к гибели".

Лиам Эйкену было 10 лет, когда в 2000 году проводился кастинг на роль Гарри Поттера. Он имел не только идеальный возраст, но и опыт съемок в кино. Однако Эйкен так и не сыграл Гарри, а роль досталась Дэниелу Рэдклиффу.

Юный Лиам Эйкен / Фото GettyImages

Как пишет Den Of Geek, актер вспоминал, что сначала получил предложение сыграть детского волшебника, но вскоре его потерял. Эйкен объяснил, что настоящей причиной стало то, что Гарри должен был быть британцем.

Я полетел в Англию, и через неделю получил роль. А на следующий день я ее потерял... Но я понял: как и Джеймс Бонд, Гарри должен быть британцем,

– сказал актер.

Считается, что Роулинг лично вмешалась в отбор, отказав Лиаму Эйкену из-за его американского происхождения. Автор романов, утверждая сценарий для фильмов, настаивала на том, чтобы все актеры были британцами.

Сколько было кандидатов на роль Гарри Поттера?

Как пишет издание Heart, в 2000 году 11-летний Дэниел Рэдклифф из Лондона успешно прошел пробы на главную роль. Недавно обнародованные записи кастингов и воспоминания участников съемочного процесса показывают, как он, Руперт Гринт и Эмма Уотсон получили свои легендарные роли.

Пробы Дэниела Рэдклиффа на роль Гарри Поттера: смотрите видео

На видео Рэдклифф обсуждает с Хагридом драконьи яйца, читает драматический отрывок из "Узника Азкабана", а затем примеряет культовые круглые очки.

По словам режиссера Криса Коламбуса, до того как Рэдклиффу предложили роль, команда прослушала от 800 до 1 000 кандидатов. Однако именно в Дэниеле была искра, необходимая для роли Гарри. Так же отреагировала и Роулинг. По ее мнению, Рэдклифф "был Гарри".

