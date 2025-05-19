Ему отказали 800 работодателей: как ИИ оставил опытного программиста без работы и дома

Американскому программисту Шону Кею, который имеет более 20 лет опыта, отказали в трудоустройстве 800 раз после того, как компания передала его обязанности ИИ. Теперь он вынужден жить в трейлере и работать курьером.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Как ИИ забрал работу у опытного программиста

Инженер-программист с 20-летним опытом Шон Кей, когда-то зарабатывал 150 000 долларов в год, а теперь живет в трейлере. Это произошло после того, как, по его словам, его обязанности были переданы искусственному интеллекту.

Сейчас он вынужден браться за временные подработки, чтобы содержать себя. В частности, работает курьером и постепенно распродает свои вещи на eBay.

Опытный программист потерял работу из-за ИИ / Фото Unsplash

Несмотря на высокий уровень квалификации, Кей прислал более 800 заявок на работу, но получил только 10 приглашений на собеседование. Иронизируя, программист отмечает, что лишь несколько из них были не с ИИ.

Я чувствую себя чрезвычайно невидимым. У меня такое ощущение, будто меня отфильтровывают еще до того, как человек попадает в цепь,

– делится Кей.

В свои 42 года он уже имел дело с экономическими кризисами – в частности финансовым кризисом 2008 года и пандемией COVID-19. Однако нынешняя ситуация, по его словам, гораздо сложнее.

Как ИИ повлиял на рынок труда

Во время пандемии технологические компании показывали рекордные прибыли. Из-за роста спроса на товары и услуги они активно нанимали работников. Но после завершения пандемии оказалось, что работников слишком много. Это привело к масштабным увольнениям, которые совпали с наплывом выпускников STEM-специальностей. Все это обострило конкуренцию.

Искусственный интеллект еще больше усложнил ситуацию для тех, кто ищет работу. Корпорации поверили обещаниям, что новая технология революционизирует работу – несмотря на многочисленные доказательства того, что она еще достаточно "сырая". Между тем соискателям приходится выделяться среди моря спама, созданного ИИ, чтобы их резюме хотя бы прочитал человек.

Из-за ИИ программистам все труднее найти работу / Фото Unsplash

По данным издания, исследования ИИ и рынка труда свидетельствуют, что новая технология не просто захватывает рынок – она позволяет корпорациям передавать высокооплачиваемые рабочие места на Западе низкооплачиваемым работникам на Глобальном Юге. В некоторых странах местные работники просто не способны выдержать такую конкуренцию.