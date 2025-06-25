До AirDrop Bluetooth: как раньше обменивались мемами и музыкой между устройствами

Сейчас для того, чтобы передать файлы между устройствами нужно не так много времени или усилий. Однако раньше это мог быть определенный квест, однако все же были пути.

И, конечно, речь идет об инфракрасном порту. Что это, как работало и как эта функция изменилась сегодня – рассказывает 24 Канал.

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Как работал ИК-порт

В начале 2000-х наличие инфракрасного порта в мобильном телефоне было чем-то эксклюзивным, однако всего лишь за несколько лет это стало абсолютной нормой. ИК-порт стал основным способом передачи файлов между телефонами. Делились в то время всем – музыкой (или качественными записями песни на диктофон), мемами или даже играми.

Но процесс требовал терпения. Для успеха надо было буквально "прилепить" два телефона друг к другу и не трогать их до конца "операции". Даже на передачу небольших файлов приходилось тратить по несколько минут. Однако в конце 00-х и в начале 10-х на замену ИК-порту пришел Bluetooth, с которым передавать файлы стало быстрее и удобнее.

Как передавали файлы по ИК-порту: смотрите видео

Интересно, что в современных китайских смартфонах до сих пор есть инфракрасные порты, правда совсем не для того, чтобы отправить другу песню, видео или картинку с Viber. ИК-порт позволяет превратить смартфон на пульт – с его помощью можно управлять устройствами, такие как телевизор, кондиционер и тому подобное.