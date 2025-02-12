Победительница "Холостяк-13" Инна Белень поделилась личными признаниями в TikTok-тренде

Победительница 13 сезона "Холостяк" Инна Белень присоединилась к популярному TikTok-тренду "Было не было". В нем она честно отвечала на провокационные вопросы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Инны Белень в TikTok.

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На какие вопросы отвечала Инна Белень

В видео Инна призналась, что имела мысли покинуть проект "Холостяк" ранее, однако все же осталась. Также она рассказала, что пользовалась сайтами знакомств, убегала с первого свидания и разбивала сердце мужчинам.

В то же время на вопрос о том, было ли у нее свидание с "холостяком" вне камер, Инна ответила, что такого не было. Она также заявила, что никогда не имела секса на первом свидании, не изменяла и ей не изменяли.

Инна Белень отвечает на вопрос "Было не было": смотрите видео

Интересным был ее ответ на вопрос о том, была ли она в роли любовницы.

Не была. Ну или я не знаю. Официально – нет,

– ответила с юмором Инна.

Относительно отношений с бывшими, Белень уточнила, что не хотела возвращаться к бывшему парню, однако имела желание восстановить одну из своих "интрижек".

К слову, в комментариях многие пользователи заинтересовало, о каком именно мужчине идет речь. Под одним из таких вопросов Инна призналась, что имела в виду "двухметрового немца-шафу", но это было давно.