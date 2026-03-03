Укр Рус
Тренды Карьера и работа Не только главная героиня "Очень странных дел": что вы точно не знали об актрисе Милли Бобби Браун
3 марта, 16:21
4

Не только главная героиня "Очень странных дел": что вы точно не знали об актрисе Милли Бобби Браун

Милена Бордакова
Основні тези
  • Милли Бобби Браун начала карьеру в Лос-Анджелесе, получив мировую известность благодаря роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела".
  • Кроме актерства, она является продюсером, владелицей бренда красоты Florence by mills, и занимается другими бизнес-инициативами, такими как производство кофе.

Милли Бобби Браун – это популярная актриса, которую большинство знает через игру Одинадцать в культовом сериале "Очень странные дела". Но девушка развивается не только в кино, а и во многих других направлениях.

Почти все знают персонажа Одиннадцать из культового сериала "Очень странные дела". Ее игра принесла мировую славу молодой актрисе Милли Бобби Браун. Но девушка не только талантливая актриса – Милли успешна во многих других сферах и ведет чрезвычайно активную жизнь. Обо всех самых интересных деталях расскажем со ссылкой на Stranger Thinks Wiki.

Как началась карьера Милли Бобби Браун?

Милли начала свою актерскую карьеру после переезда из Орландо, штат Флорида, в Лос-Анджелес, Калифорния, в 2013 году. Сначала она появлялась в популярных телевизионных шоу, таких как "Анатомия Грея" и "NCIS", выполняя второстепенные роли. Прорывом для нее стала роль Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", которая принесла ей мировую известность в очень юном возрасте. Ее первый большой кинопроект – фильм "Годзилла: Король монстров".


Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" / фото BBC

Кроме актерства, Милли выступила продюсером и снялась в экранизации книги "Загадки Энолы Холмс", благодаря чему стала одной из самых молодых продюсеров в Голливуде, снимая фильм через собственную компанию PCMA Productions.

Что известно о личной жизни?

В 2021 году Милли Браун начала встречаться с актером Джейком Бонджови. 11 апреля 2023 года она сообщила в своем инстаграме, что обручилась с Джейком, который является сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. В мае 2024 года пара поженилась, а в августе 2025 года Милли рассказала, что они прошлым летом усыновили девочку.

Милли и ее муж Джейк / фото Peolpe.com

Чем еще занимается Милли, кроме актерства?

Милли Бобби Браун в 2019 году запустила свой культовый бренд красоты Florence by mills, который изначально состоял из 13 продуктов: 9 средств ухода за кожей и 4 цветных косметических средств, рассказывает Medium. За четыре года бренд расширился – появились средства по уходу за волосами, новые косметические продукты и даже собственный аромат.

Бренд кофе Милли / фото People.com

Далее Милли сделала еще один шаг в расширении бренда – она представила кофе Florence by Mills, показав, что ее бренд выходит за пределы косметики и охватывает продукты питания.

Какие есть интересные факты о Милли?

  • Милли Браун попала на роль Одиннадцати среди 307 кандидаток.
  • Во время съемок первого сезона она познакомилась с будущим лучшим другом Ноа Шнаппом.
  • Хотя Милли любит вафли Eggos, как и ее персонаж, чрезмерное количество во время съемок заставляло ее чувствовать себя плохо, поэтому на самом деле она не одержима ими.
  • В 13 лет она подписала контракт с модельным агентством IMG и стала послом кампании УЕФА Together #WePlayStrong.
  • Из-за преследования в твиттере, где некоторые пользователи редактировали ее фото с анти-ЛГБТ подписями, Милли деактивировала свой основной аккаунт, призывая прекратить онлайн-запугивания. Ее вспомогательный аккаунт остается активным.
  • За первый и второй сезоны "Очень странных дел" она зарабатывала 20 000 и 60 000 долларов за эпизод, а в третьем сезоне ее гонорар вырос до примерно 350 000 долларов за эпизод.
  • Милли имеет проблемы со слухом: правое ухо глухое, а левое слышит только один звук. Она отмечала, что из-за этого актерская работа была сложнее, ведь ей приходилось разворачиваться на площадке, чтобы лучше слышать режиссера.

