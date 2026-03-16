Сначала покорила украинцев, а затем и весь мир: как "Мивина" стала настоящим феноменом
- "Мивина" стала популярной в Украине в 90-х годах как дешевый и быстрый в приготовлении продукт, доступный для многих людей.
- После начала войны в 2022 году производство "Мивины" было перенесено на Волынь, а продукт теперь продается также в Европе под брендом Maggi.
Лапша быстрого приготовления "Мивина" давно стала больше, чем просто перекусом. Для многих украинцев она ассоциируется с детством, студенческими годами и 90-ми. А сам путь создания продукта не менее интересен.
Об этом продукте знают и взрослые, и дети. Многие в детстве ели его втайне от родителей, ведь он считался не слишком полезным. Но удержаться было почти невозможно – настолько он вкусный. Речь, конечно же, о всем известной "Мивине".
Почему "Мивина" стала феноменом в Украине?
Мивина появилась в 90-х годах, в период экономической нестабильности, когда многим людям не хватало денег, времени и доступной пищи. Именно тогда украинцам был нужен простой и дешевый продукт, который можно быстро приготовить.
Старая упаковка "Мивины" / фото Mykharkov.info
"Мивина" идеально подходила: достаточно было залить лапшу кипятком и за несколько минут получить сытное блюдо. Ее популярности также способствовала доступность. Лапша стоила копейки и продавалась почти везде: от киосков до супермаркетов. Ее могли позволить себе школьники, студенты и люди, которые старались экономить.
Еще один фактор – это простота. Для приготовления не нужны ни плита, ни посуда, ни кулинарные навыки. Ее можно было есть дома, в общежитии, на работе или даже в поезде. Некоторые школьники вообще ели ее сухой дорогой из школы. Со временем слово "Мивина" стало настолько популярным, что украинцы начали так называть почти всю лапшу быстрого приготовления.
На ютуб-канале Феномен.ua рассказали еще больше интересных фактов о "Мивине".
Как изготавливают "Мивину"?
Производство лапши начинается почти так же, как и изготовление обычной пасты. Основой является мука, иногда с добавлением крахмала. К ней добавляют воду и специальный рассол с красителями, стабилизаторами и усилителями вкуса. Тесто раскатывают в тонкие полоски, после чего специальные резцы формируют характерную волнистую лапшу.
Далее ее сжимают в брикеты. Затем брикеты пропаривают при температуре около 110 градусов тепла в течение нескольких минут и обжаривают в горячем подсолнечном масле. Во время упаковки к лапше добавляют пакетики с приправами.
Действительно ли "Мивина" опасна?
Для многих украинцев "Мивина" буквально символ детства 90-х и 2000-х. В то же время вокруг нее существует много мифов. Главная претензия к продукту – это большое количество соли и усилителей вкуса. Они делают лапшу очень привлекательной для вкусовых рецепторов, но при частом употреблении могут негативно влиять на желудок.
Также лапшу обжаривают в горячем масле, поэтому она является достаточно жирной пищей. А пакетики с приправами фактически являются концентратом вкуса. Поэтому врачи советуют не злоупотреблять лапшой быстрого приготовления. В то же время популярный миф о том, что она "разбухает" в желудке и опасно увеличивается в размерах, не имеет научного подтверждения.
Кто создал "Мивину"?
Основателем бренда стал вьетнамский предприниматель Фам Нят Вионг. В 1993 году он приехал в Харьков и вместе с женой открыл ресторан вьетнамской кухни. Бизнес шел не очень хорошо, поэтому он решил рискнуть и взял кредит. В 1995 году появилась первая "Мивина", которую начали производить на заводе компании Техноком.
Фам Нят Вионг / фото Mykharkov.info
Продукт быстро стал популярным, и уже через два года продажи достигли примерно миллиона долларов. В 2010 году компанию приобрела швейцарская корпорация Nestle примерно за 150 миллионов долларов. После этого Вионг вернулся во Вьетнам, где инвестировал в недвижимость и стал первым долларовым миллиардером страны.
Почему "Мивина" исчезла с полок и где она сейчас?
До полномасштабной войны "Мивину" производили преимущественно в Харькове. После начала вторжения в 2022 году предприятие вынуждено было остановить работу, а часть готовой продукции передали на благотворительность. Впоследствии Nestle перенесла производство в более безопасный регион, а именно на Волынь, рассказывает Forbes.
Новую фабрику построили в селе Смолигов, инвестировав около 40 миллионов швейцарских франков. Сейчас же украинская лапша быстрого приготовления продается не только в Украине, но и в Германия, Франция и Великобритания. Часть продуктов теперь выпускают под брендом Maggi.
