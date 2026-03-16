Сначала покорила украинцев, а затем и весь мир: как "Мивина" стала настоящим феноменом

Лапша быстрого приготовления "Мивина" давно стала больше, чем просто перекусом. Для многих украинцев она ассоциируется с детством, студенческими годами и 90-ми. А сам путь создания продукта не менее интересен.

Об этом продукте знают и взрослые, и дети. Многие в детстве ели его втайне от родителей, ведь он считался не слишком полезным. Но удержаться было почти невозможно – настолько он вкусный. Речь, конечно же, о всем известной "Мивине".

Почему "Мивина" стала феноменом в Украине?

Мивина появилась в 90-х годах, в период экономической нестабильности, когда многим людям не хватало денег, времени и доступной пищи. Именно тогда украинцам был нужен простой и дешевый продукт, который можно быстро приготовить.



Старая упаковка "Мивины" / фото Mykharkov.info

"Мивина" идеально подходила: достаточно было залить лапшу кипятком и за несколько минут получить сытное блюдо. Ее популярности также способствовала доступность. Лапша стоила копейки и продавалась почти везде: от киосков до супермаркетов. Ее могли позволить себе школьники, студенты и люди, которые старались экономить.

Еще один фактор – это простота. Для приготовления не нужны ни плита, ни посуда, ни кулинарные навыки. Ее можно было есть дома, в общежитии, на работе или даже в поезде. Некоторые школьники вообще ели ее сухой дорогой из школы. Со временем слово "Мивина" стало настолько популярным, что украинцы начали так называть почти всю лапшу быстрого приготовления.

Как изготавливают "Мивину"?

Производство лапши начинается почти так же, как и изготовление обычной пасты. Основой является мука, иногда с добавлением крахмала. К ней добавляют воду и специальный рассол с красителями, стабилизаторами и усилителями вкуса. Тесто раскатывают в тонкие полоски, после чего специальные резцы формируют характерную волнистую лапшу.

Как изготавливают "Мивину" / фото "Сайт города Шепетовка"

Далее ее сжимают в брикеты. Затем брикеты пропаривают при температуре около 110 градусов тепла в течение нескольких минут и обжаривают в горячем подсолнечном масле. Во время упаковки к лапше добавляют пакетики с приправами.

Действительно ли "Мивина" опасна?

Для многих украинцев "Мивина" буквально символ детства 90-х и 2000-х. В то же время вокруг нее существует много мифов. Главная претензия к продукту – это большое количество соли и усилителей вкуса. Они делают лапшу очень привлекательной для вкусовых рецепторов, но при частом употреблении могут негативно влиять на желудок.

Также лапшу обжаривают в горячем масле, поэтому она является достаточно жирной пищей. А пакетики с приправами фактически являются концентратом вкуса. Поэтому врачи советуют не злоупотреблять лапшой быстрого приготовления. В то же время популярный миф о том, что она "разбухает" в желудке и опасно увеличивается в размерах, не имеет научного подтверждения.

Кто создал "Мивину"?

Основателем бренда стал вьетнамский предприниматель Фам Нят Вионг. В 1993 году он приехал в Харьков и вместе с женой открыл ресторан вьетнамской кухни. Бизнес шел не очень хорошо, поэтому он решил рискнуть и взял кредит. В 1995 году появилась первая "Мивина", которую начали производить на заводе компании Техноком.



Фам Нят Вионг / фото Mykharkov.info

Продукт быстро стал популярным, и уже через два года продажи достигли примерно миллиона долларов. В 2010 году компанию приобрела швейцарская корпорация Nestle примерно за 150 миллионов долларов. После этого Вионг вернулся во Вьетнам, где инвестировал в недвижимость и стал первым долларовым миллиардером страны.

Почему "Мивина" исчезла с полок и где она сейчас?

До полномасштабной войны "Мивину" производили преимущественно в Харькове. После начала вторжения в 2022 году предприятие вынуждено было остановить работу, а часть готовой продукции передали на благотворительность. Впоследствии Nestle перенесла производство в более безопасный регион, а именно на Волынь, рассказывает Forbes.

Новую фабрику построили в селе Смолигов, инвестировав около 40 миллионов швейцарских франков. Сейчас же украинская лапша быстрого приготовления продается не только в Украине, но и в Германия, Франция и Великобритания. Часть продуктов теперь выпускают под брендом Maggi.

