Одержимый любовью и местью герой с "серой" моралью: интересные факты о Снейпе, которых вы не знали

14 января 2016 года ушел из жизни Алан Рикман – актер, который воплотил одного из самых сложных персонажей современности Северуса Снейпа из историй о Гарри Поттере. Недаром считают, что этого профессора любят в значительной степени из-за игры актера.

Алан Рикман сыграл Северуса Снейпа так, что в этой роли невозможно представить кого-то другого, однако и персонаж также был незаурядным. 24 Канал рассказывает факты о нем, которых вы могли не знать.

Что известно о Северусе Снейпе?

Историю любви (или одержимости) Снейпа к Лили не прекращают обсуждать до сих пор. Он любил ее с детства и никогда не переставал. Именно Снейп произносит легендарное "Всегда", которое становится лучшим признанием в верности и любви даже после смерти Лили. Кроме этого, его патронус – лань – такой же, как был у его любимой.

Северус Снейп не просто преподавал зельеварение, он был настоящим гением. Мы видим в книгах и фильмах, что он:

создавал собственные заклинания (например, Sectumsempra),

совершенствовал рецепты из учебников,

был одним из лучших мастеров зелья своего времени.



Снейп неоднозначный персонаж / Кадр из фильма

Однако мы так же знаем, что он очень хотел изменить предмет и начать преподавать защиту от темных искусств. Он мог иметь на это специфические причины: именно эта должность была проклята, поэтому никто не задерживался там дольше, чем на год и Снейп долго не мог ее получить, потому что Дамблдор не хотел им рисковать.

Кроме этого, именно этот персонаж был величайшим двойным агентом. Он годами выполнял специальное поручение Дамблдора, но при этом был невероятно близким к Волдеморту. Он годами хранил свою тайну и отлично выполнял свою роль.

Снейп защищал Гарри даже несмотря на то, что он был не только напоминанием о его любимой Лили, но и о том, что она не выбрала Северуса.

Какая любимая теория Джоан Роулинг об истории Гарри Поттера?

"Мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг часто комментирует различные теории о вселенной Гарри Поттера. Например, она решительно отвергла теорию о том, что якобы Албус Дамблдор – это Рон Уизли, который с помощью маховика времени вернулся в прошлое, чтобы помочь Гарри победить.

Однако теорию о том, что Дамблдор на самом деле является Смертью, Роулинг не только не отвергла, но и подтвердила, что это так. Она также сказала, что эта теория – ее любимая.

