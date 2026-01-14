Именно гавайский язык входит в число языков с наименьшим количеством букв в мире – их всего 13, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL Science.

Что нужно знать о самом коротком языке на планете?

Алфавит ʻŌlelo Hawaiʻi содержит 5 гласных – А, E, I, O, U и 8 согласных – H, K, L, M, N, P, W и особый знак ʻokina (ʼ). Окина – это не обычная буква, а голосовая остановка, резкая пауза между звуками, подобная прерывистому "о – о". Она произносится из-за короткой задержки воздуха в голосовых связках и может кардинально менять значение слова.

Есть еще важный знак kahakō или маркон. Это черточка над гласной, которая указывает на удлиненный звук. Благодаря сочетанию окин и кахако гавайский язык способен передавать большое количество значений несмотря на минимальный набор букв.

Слово aʻa означает корень, ʻaʻa – осмеливаться, ʻaʻā уже означает курение. Всего несколько штрихов – и смысл полностью меняется.



Гавайский язык имеет меньше всего букв / Фото Pexels

Слово алоха многим известно. Туристы знают, что оно означает привет, а вот лингвисты отмечают, что это понятие имеет много значений: любовь, доброту, гармонию и глубокую связь между людьми и миром. Гавайский язык – это целая философия, которую сложно постичь.

Откуда взялся гавайский язык?

ʻŌlelo Hawaiʻi имеет статус официального языка штата Гавайи наряду с английским. Впрочем, он долгое время считался одним из самых исчезающих языков в мире.

На гавайском когда-то говорили на всех населенных островах архипелага, а диалектические различия были минимальными. Язык принадлежит к австронезийской языковой семье. Первые поселенцы Гавайев были полинезийскими мореплавателями, которые прибыли с Маркизских островов тысячу лет назад.

Много веков гавайский существовал только в устной форме. Передавали его через песни, легенды и рассказы. В начале XIX века язык начали записывать, но стандартных букв было мало, поэтому появились дополнительные знаки.

С усилением американской и европейской колонизации, гавайский начал вытесняться. В 1893 году монархию свергли, а власти ввели жесткие ограничения. Использование родного языка запрещали в школах и государственных учреждениях. До 1980-х годов по данным ЮНЕСКО, гавайском владели примерно 50 детей.

Однако язык не исчез и сейчас переживает настоящее возрождение. Гавайцы снова начали изучать язык предков благодаря образовательным программам, университетам, телевидению и радио. Теперь гавайский уже не является символом прошлого, а чаще звучит в повседневной жизни.

Какой современный язык считается самым молодым?

Самый молодой язык с официальным статусом был сформирован в Южной Африке и признан правительством в 1925 году, говорится на IFL-Science. Однако, язык, возникший в Австралии за последние 40 – 50 лет, является самым молодым живым языком без официального статуса.

Добавим, что наиболее родственным с украинским языком является белорусский. Интересно, что русский язык только на пятом месте по приближенности.

