Алан Рікман зіграв Северуса Снейпа так, що у цій ролі неможливо уявити когось іншого, однак і персонаж також був непересічним. 24 Канал розповідає факти про нього, яких ви могли не знати.

Дивіться також Алфавіт з 13 букв: яка країна спілкується найкоротшою мовою на планеті

Що відомо про Северуса Снейпа?

Історію кохання (чи одержимості) Снейпа до Лілі не припиняють обговорювати дотепер. Він любив її з дитинства та ніколи не переставав. Саме Снейп промовляє легендарне "Завжди", яке стає найкращим зізнанням у вірності та коханні навіть після смерті Лілі. Крім цього, його патронус – лань – такий самий, як був у його коханої.

Северус Снейп не просто викладав зіллєваріння, він був справжнім генієм. Ми бачимо у книгах та фільмах, що він:

створював власні закляття (наприклад, Sectumsempra),

удосконалював рецепти з підручників,

був одним із найкращих майстрів зілля свого часу.



Снейп неоднозначний персонаж / Кадр із фільму

Однак ми так само знаємо, що він дуже хотів змінити предмет та почати викладати захист від темних мистецтв. Він міг мати на це специфічні причини: саме ця посада була проклята, тож ніхто не затримувався там довше, ніж на рік і Снейп довго не міг її отримати, бо Дамблдор не хотів ним ризикувати.

Крім цього, саме цей персонаж був найвеличнішим подвійним агентом. Він роками виконував спеціальне доручення Дамблдора, але при цьому був неймовірно близьким до Волдеморта. Він роками зберігав свою таємницю та відмінно виконував свою роль.

Снейп захищав Гаррі навіть попри те, що він був не тільки нагадуванням про його кохану Лілі, а й про те, що вона не обрала Северуса.

Яка улюблена теорія Джоан Роулінг про історію Гаррі Поттера?

"Мама" Гаррі Поттера Джоан Роулінг часто коментує різні теорії про всесвіт Гаррі Поттера. Наприклад, вона рішуче відкинула теорію про те, що нібито Албус Дамблдор – це Рон Візлі, який за допомогою маховика часу повернувся у минуле, щоб допомогти Гаррі перемогти.

Однак теорію про те, що Дамблдор насправді є Смертю, Роулінг не тільки не відкинула, але й підтвердила, що це так. Вона також сказала, що ця теорія – її улюблена.

Чому платформа має номер 9 і 3/4?