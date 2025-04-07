Икона украинской музыки 90-х: малоизвестные песни Ирины Билык, которые достойны внимания

6 апреля свое 55-летие отпраздновала народная артистка Украины Ирина Билык. В 90-х певица была иконой украинского шоубизнеса и собирала стадионы, а ее песни звучали на каждом радио.

Однако репертуар певицы включает не только песни "А я плыву", "Так просто" или "Вспомни". 24 Канал собрал подборку малоизвестных песен Ирины Билык, которые достойны внимания.

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Не популярные, но достойные внимания песни Ирины Билык

В 1990 году вышел первый студийный альбом певицы под названием "Куковала кукушка", в который вошли 7 песен. Именно с этого альбома начался путь артистки на большую сцену.

Ирина Билык – "Дивный сон": смотрите видео

Второй студийный альбом появился через 4 года. В "Я расскажу" вошли 8 песен. Среди них и одноименный хит, а также песни "После любви" и "Сумасшедшая". В этом альбоме Ирина Билык начала экспериментировать со звучанием и стилем, и попытка была удачной.

Ирина Билык – "Нова": смотрите видео

Альбом "Так просто" – культовый в карьере певицы. В него вошли одноименный хит, а также такие песни как "Я иду на войну" и "Просто лето". Тур в поддержку альбома до 2017 года был самым масштабным в Украине – 38 концертов, из которых 2 – во "Дворце спорта". Рекорд Ирины Билык удалось побить только Тине Кароль.

Ирина Билык – "Забыла": смотрите видео

Четвертый студийный альбом "Фарбы" в свое время произвел фурор. Именно в этот альбом вошли хиты "А я пливу" и "Одинокая". Однако весь альбом наполнен различными настроениями и различными звучаниями – еще один удачный эксперимент.

Ирина Билык – "Н-а-р-к-о-т-и-к-и": смотрите видео

В 2000 году певица выпустила альбом "ОМА". Далее – альбом на польском языке и последний на сегодня полностью украиноязычный – "Билык. Країна", выпущен в 2003 году. Туда же вошла легендарная дуэтная работа с группой "Скрябин" – "Мовчати".

Ирина Билык – "А мені б туди": смотрите видео

В дальнейшем были 2 полностью русскоязычных альбома, еще два – преимущественно русскоязычные. Сейчас Ирина Билык активно возвращается к своим украиноязычным хитам, а те русскоязычные песни, которые получили популярность, такие как "Девочка", переводит на украинский язык.