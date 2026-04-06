Ее называли "литературной свахой": кем была писательница, которая объединяла художников
- Эта известная украинская писательница и журналистка получила Шевченковскую премию за роман "Сестры Ричинские" и стала первой женщиной, которая получила эту награду.
- Она активно поддерживала молодых авторов, организовывала творческие вечера и была признана "крестной матерью" в литературе, помогая росту таких писателей, как Дмитрий Павлычко и Роман Иваничук.
Имя этой писательницы знали в литературных кругах, а ее дом был местом встречи для многих культурных деятелей. Она поддерживала молодых авторов, знакомила их между собой и лично помогала на трудном писательском пути. Саму из-за этого получила и необычное прозвище "литературная сваха".
Какой писательницей была Ирина Вильде и что о ней известно, пишет издательство "Лаборатория".
Читайте также Новое название уже нанесли на карты: какой украинский город хотели переименовать в Верхнеленинск
Как писательница балансировала между творчеством и системой?
Дарья Макогон, или всем известная Ирина Вильде, родилась в Черновцах в 1907 году. Ее отец был учителем и писателем из Галичины, а мать имела немецкие корни.
Когда Ирина Вильде училась в гимназии в Станиславе, куда была вынуждена вместе с родителями переехать еще в 1923 году, она впервые начала писать.
Вильде работала журналисткой и была тесно связана с литературой. Поэтому она публиковала свои произведения в газете "Дени", а еще в журналах "Навстречу" и "Новое время". И при жизни получила немало литературных наград:
- за сборник новелл "Химерное сердце" и повесть "Бабочки на шпильках" она стала лауреатом второй награды премии Общества писателей и журналистов имени Ивана Франко. Эту премию считают самой престижной литературной наградой в украинской Галичине.
- а за роман "Сестры Ричинские" получила Шевченковскую премию. Ирина Вильде, кстати, стала первой женщиной, которая получила такую премию. А еще это произведение стало крупнейшим украинским романом, который был написан женщиной в то время.
Ирина Вильде со своим мужем Евгением Полотнюком / Фото mreadz.com
Интересно, что несмотря на это, писательницу трудно было вписать в какую-то одну рамку, потому что она была и голосом украинской интеллигенции, и одновременно частью советской системы. Например, она была избрана депутатом Верховного совета УССР. И это не отменяло того, что за свою деятельность Вильде подвергалась критике как со стороны коммунистов, так и со стороны антисоветской среды.
Почему Ирину Вильде называли "крестной матерью" в литературе?
В издании Divoche.media говорится о том, что Ирина Вильде, несмотря на свою карьеру журналистки, писательницы и политика, была еще и опекуном других писателей. В частности в 1960-е годы она занималась такими авторами, как Денис Лукиянович, Михаил Яцкив и Михаил Рудницкий.
А еще поддерживала таких молодых авторов, как Дмитрий Павлычко и Роман Иваничук. Для них она фактически стала крестной матерью в литературе.
Виртуальная выставка к 110-летию со дня рождения украинской писательницы Ирины Вильде / Изображение libr.rv.ua
- Известно, что Ирины Вильде охотно принимала гостей, организовывала костюмированные вечера и творческие импрезы. А иногда все эти вечеринки превращались в настоящие перформансы, потому что гости переодевались, вырезали тыквы со свечами внутри и в шутку пугали прохожих.
- По словам литературного критика Веры Агеевой, на вареники к Вильде сходился чуть ли не весь литературный Львов. Среди ее гостей были и известные художники, в частности коллектив Хор имени Григория Веревки вместе с певицей Ниной Матвиенко.
- А еще в свое время Вильде даже вдохновила Дарью Цвек на создание ее известной кулинарной книги.
Как Леся Украина создавала свою известную поэму?
Поэму "Одержиму", которую считают одним из самым проникновенным произведением Леси Украинки, было создано всего за одну ночь. Дело в том, что произведение стало результатом глубоко личных переживаний и сильного эмоционального напряжения, в частности из-за чувств к Сергею Мержинскому.
Несмотря на то, что отношения между ними обоими были глубокими, но они все еще были сложными и неразделенными. Кроме того, человек болел, что еще больше усиливало драматизм в этой ситуации.
В поэме сочетаются библейские мотивы с личной драмой главной героини Мириам. Ее внутренний конфликт раскрывается через монологи, подчеркивающие одиночество и борьбу.