Его видят не все: в Днепре есть уникальный дом, который внезапно исчезает на глазах

В самом центре Днепра находится удивительное сооружение, мимо которого ежедневно проходят тысячи людей, даже не подозревая о его главной тайне.

Если посмотреть на этот дом под определенным углом, он буквально "растворяется" в воздухе, превращаясь в тонкую стену, сообщает 24 Канал.

В чем секрет дома?

В Днепре на улице Виконкомивской, 14 расположен необычный исторический дом, который горожане называют "домом с одной стеной" или "невидимым домом". С определенного ракурса его боковые части буквально исчезают из поля зрения, создавая впечатление плоского фасада.

На самом деле никакой магии здесь нет. Здание имеет все необходимые стены, но они сходятся под необычным углом.

Именно геометрия сооружения и перспектива создают оптическую иллюзию: если смотреть на дом с определенного места, кажется, что перед вами только одна стена.

Здание было построено еще в XIX веке. Оно выполнено в так называемом екатеринославском кирпичном стиле, а декоративные элементы фасада сделаны из того же кирпича.

Откуда взялась мистическая легенда?

Вокруг дома давно существует городская легенда. По преданию, его владелец боялся пожаров, наводнений и воров и якобы обратился к колдунье за защитой.

Женщина якобы пообещала, что дом станет "невидимым" для бедствий. Так и родилась история о магическом здании, которое впоследствии сравнивали даже с домом из "Гарри Поттера".