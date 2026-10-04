Якщо подивитися на цей будинок під певним кутом, він буквально "розчиняється" у повітрі, перетворюючись на тонку стіну, повідомляє 24 Канал.

У чому секрет будинку?

У Дніпрі на вулиці Виконкомівській, 14 розташований незвичайний історичний будинок, який містяни називають "будинком з однією стіною" або "будинком-невидимкою". З певного ракурсу його бокові частини буквально зникають із поля зору, залишаючи враження плоского фасаду.

Насправді жодної магії тут немає. Будівля має всі необхідні стіни, але вони сходяться під незвичним кутом.

Саме геометрія споруди та перспектива створюють оптичну ілюзію: якщо дивитися на будинок із певного місця, здається, що перед вами лише одна стіна.

Споруду звели ще в XIX столітті. Вона виконана в так званому катеринославському цегляному стилі, а декоративні елементи фасаду зроблені з тієї ж цегли.

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Звідки взялася містична легенда?

Навколо будинку давно існує міська легенда. За переказом, його власник боявся пожеж, повеней та злодіїв і нібито звернувся до чаклунки по захист.

Жінка начебто пообіцяла, що будинок стане "невидимим" для лиха. Так і народилася історія про магічну споруду, яку згодом порівнювали навіть із будинком із "Гаррі Поттера".