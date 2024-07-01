Потребляет больше, чем кажется: как искусственный интеллект вредит экологии

Искусственный интеллект уже стремительно меняет нашу жизнь. Однако за технологическим прорывом скрывается новая экологическая угроза.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Police.

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Ежегодное обновление смартфонов – экологическая проблема

Согласно исследованию Harvard Business Review, искусственный интеллект потребляет тысячи мегаватт-часов электроэнергии и выбрасывает в атмосферу сотни тонн углерода. Это эквивалентно ежегодным выбросам сотен домохозяйств.

Тренировка ИИ-моделей также вызывает значительное потребление пресной воды. По мере усложнения ИИ и конкуренции затраты на вычислительные мощности только растут, усугубляя проблему.

Дата-центры – скрытая угроза окружающей среде

Крупные ИИ-системы обычно размещаются в дата-центрах, которые потребляют колоссальные объемы энергии и ресурсов. Например, один сервер весом около 2 килограммов требует до 800 килограммов сырья.

Кроме того, охлаждения таких центров требует огромного количества воды – ресурса, который все больше становится дефицитным.

Дата-центры потребляют колоссальное количество ресурсов для работы / Фото Pexels

Также дата-центры производят электронные отходы, которые содержат опасные вещества вроде ртути и свинца. Они наносят значительный вред экосистемам и животному миру, а их утилизация на масштабном уровне – крайне сложная задача.

ИИ требует значительного количества энергоресурсов

Для работы дата-центров и ИИ требуется много энергии, в основном из невозобновляемых источников – угля, газа и нефти. Именно эти источники обеспечивают до 75% глобальных выбросов парниковых газов, ускоряя климатические изменения. Сейчас дата-центры не готовы полностью перейти на "зеленую" энергию.

Производство гаджетов с ИИ вредит экологии

Выпуск устройств со встроенным искусственным интеллектом требует большого количества энергии и материалов, что дополнительно увеличивает нагрузку на окружающую среду.

Новые гаджеты со встроенным ИИ вредят окружающей среде / Фото Unsplash

Из-за высокого спроса на такие технологии ожидать сокращения производства пока не приходится.

Цифровая активность и выбросы

Согласно данным Earth.org, веб-серфинг, соцсети, стриминг и видеоконференции могут составлять до 40% индивидуального углеродного бюджета. Один запрос к ChatGPT тратит в десять раз больше электроэнергии, чем обычный поиск в Google.

Более того, ИИ-обзоры в поиске Google требуют в 30 раз больше энергии, чем простой поиск информации. В то же время компания уверяет, что благодаря техническим инновациям новая технология стала на 80% более энергоэффективной.